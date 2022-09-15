Tokat gibi cevap!

Bu karar, sendikaların hak ve özgürlüklerinin güvencesi anlamına geldiğini ifade eden Başkan Taşkın, ”Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin “Toplu Sözleşme İkramiyesi” başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” ibaresi, “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” şeklinde değiştirilerek hukuka aykırı bir karar alındığını belirten Taşkın, Danıştay 12. Dairesinin bu karara ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Yetkili konfederasyonun, kararın iptali için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıdığı davada da sendikalar lehine karar verildiğine dikkat çeken Taşkın, şunları söyledi: “Mevcut yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir karar alınmıştı. Hatırlanacağı gibi sendika ikramiyesi olarak tabir edilen ve 3 ayda bir memura ödenen paranın sadece toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi yapılması şeklinde 6. Dönem Toplu Sözleşmeye bir madde konarak memurların özgür idareleriyle sendika seçme hakkı engellenmeye çalışılmıştı. Çalışma barışını bozmaya, sendikal hak ve özgürlüklere, Anayasa’nın 51. ve 90. maddesine,

ILO hükümlerine, uluslararası sözleşmelere ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 28. maddesine aykırı olan madde, Danıştay 12. dairesinde yürütmenin durdurulmasıyla sonuçlanmıştı. Yetkili konfederasyonun bu konuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıması da sonucu değiştirmedi. Bu dava, aslında memurların haklarını korumayı, yeni kazanımlar elde etmeyi değil, kendi çıkar ve menfaatlerini düşündüklerini göstermesi açısından önemlidir. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, memur ve memur emeklilerinin kayıplarıyla sonuçlanan bir görüşmedir. İçinden geçtiğimiz ağır ekonomik süreçte bu daha net ortaya çıkmıştır. Ama, bunu yetkili sendika başarı olarak sunmuştur. Daha sonra “Bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık” yalanlarıyla memur ve emekli uyutulmaya çalışılmıştır. Hatırlayalım; “Ek protokol yaparak kayıplarımızı telafi edeceğiz” diyerek memur ve emekli aldatılmıştır. Toplu Sözleşme ile getirilen sendikalara yüzde 1’lik baraj ile de temel hak ve özgürlükler kısıtlanmaya çalışılmıştır. Nitekim Danıştay 12. dairesi verdiği kararda şöyle demişti: “...kamu görevlilerinin ikramiyeden yararlanabilmeleri için sendika üyeliğinin bulunması ve ücretinden aylık kesinti yapılmasının yeterli olduğu…” Toplu sözleşmedeki hükmün, mevzuat hükmünü daraltıcı ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşullarını kısıtlayıcı olduğu kararda belirtilerek, sözleşmeyle yüzde 1 barajı getirilmesinin sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici nitelikte olduğu, üye kaybına sebebiyet vereceği, kamu görevlileri arasında farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle eşitsizlik yaratacağı, çalışma barışını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sen, Danıştay 12. Dairesince 28.02.2022 tarih ve E-2021/6424 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılarak iptal edilmesi için Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında; “…2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabul edildiği anlaşıldığından ve davalı idare ile davalı idare yanında müdahilce öne sürülen hususlar, kararın bu kısmının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazların reddine 27/06/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.” Denilerek hukuksuz isteme son noktayı koydu.

SENDİKANIZI SORGULAYIN!

Yargı kararıyla, tüm sendikaların üyeleri 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. Sendikal hak ve özgürlükler açısından bakıldığında bu karar önemlidir. Bu açıdan yetkili sendika üyelerinin sendikalarını sorgulamaları gerektiği kanaatindeyiz.” »Haber Merkezi