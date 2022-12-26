Tiyatro ile mesaj verildi



Boğazlıyan Gençlik Merkezi atölye ve faaliyetlerine katılan gönüllü gençlerin oluşturdukları Tiyatro Kulübü ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatıldı. Boğazlıyan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen geceye Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin başta olmak üzere protokol üyeleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, eğitimciler, gençler ve veliler katıldı.

ŞİDDET ASLINDA

HER YERDE

Şiddetin insanlık tarihinde, yaşamın ekonomik, sosyal ve psikolojik tüm alanlarında çeşitli biçimlerde meydana gelmiş sorunlardan biri olduğu ve şiddet olgusunun ister gerçek, ister potansiyel olsun, bireylerin yaşam kalitelerini büyük ölçüde zedeleyen, zarar veren, yöneldiği kişi ve kesime göre çeşitli olumsuz etkiler yarattığı anlatıldı.

“ŞİDDETİN YOĞUN

OLARAK UYGULANDIĞI BİR KESİM OLAN

KADINLAR”

Bugün hemen hemen her toplumda mücadele edilen sosyal sorunların başında geldiğini belirten Boğazlıyan Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Akınol, “Şiddetin yoğun olarak uygulandığı bir kesim olan kadınlar da söz konusu durumun yarattığı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, sosyal sonuçlarını göstermek amacıyla metni eğitmenlerimizce yazılan ‘Aylin’ adlı oyunu sergilemek istedik. Oyunun sergilenmesinde emeği geçen eğitmenlerimize, gönüllü gençlerimize ve izlemeye gelen ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.” dedi. Daha sonra müzik dinletisi, halk oyunları ve skeçlerin yer aldığı gece izleyicilerden büyük beğeni aldığını vurguladı. »Tolga Çolak