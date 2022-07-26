Ticaretin merkezi olacak

Devam eden çalışmaları Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve yatırım sahibi İsa Tuncer yerinde inceledi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Ekinci, “Bölgemize ciddi katkılar sağlayacağına inandığım, şehrimizi bir bütün olarak kalkındıracak ve ticaretin merkezi haline getirecek Otonomi projesinin hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte gereken tüm desteği veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, MHP Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

»Haber Merkezi