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Tibukoğlu Yapı açıldı

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da, Tibukoğlu Yapı ve Tana Mühendislik firmalarının ofislerinin açılış töreni gerçekleşti.

02 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Tibukoğlu Yapı açıldı

İnşaat ve yapı sektöründe tecrübe kazanan, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin Proje Müdürlüğünü yapan ve hali hazırda birçok projenin yapım ve koordinatörlüğünü üstlenen Mustafa Tibukoğlu’nun sahibi olduğu Tibukoğlu Yapı ve Tana Mühendislik firmaları gerçekleşen açılış töreni ile Ankara YDA Center’da hizmete girdi.
Türkiye’nin farklı illerinden seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde gazetemiz sahibi Alparslan Akyüz ve Genel Koordinatörümüz Mustafa Babayiğit de hazır bulundular ve Mustafa Tibukoğlu’na hayırlı olsun dileklerini iletip, çalışmalarında başarı dilediler.
İnşaat ve yapı sektörüne yeni bir yaklaşım getirmek istediklerini ifade eden Tibukoğlu şunları söyledi:
“İnşaat ve yapı sektörüne yeni bir yaklaşım getirmek için bu yola çıktık. Sektörlerdeki tüm ihtiyaçlara cevap vermek adına tecrübelerimizi Tibukoğlu Yapı ve Tana Mühendislik çatısı altında topladık. Tibukoğlu Yapı ve Tana Mühendislik firmaları ile Yozgat, Ankara, İstanbul gibi Türkiye’nin farklı illerinde ve yurt dışındaki projelerimize devam edeceğiz. Halihazırda devam eden projelerimiz var. Örneğin Senegal’de sürmekte olan projelerimiz var. Yozgat’ta devam eden, bölgenin en büyük projelerinden biri olan Otonomi Yozgat Sorgun Projesinin koordinatörlüğünü üstlendik. Sektörde edindiğim tecrübeleri, ekip arkadaşlarımla birlikte müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin beklenti ve talepleri doğrultusunda en iyisini sunma prensibi ile hareket edeceğiz. Kaliteden taviz vermeden deneyimli ve uzman personellerimizle çözüm odaklı bir hizmet anlayışımız olacak. Ofisimizin açılış töreninde bizleri yalnız bırakmayan, açılışımıza katılan, telefonla arayıp güzel temennilerde bulunan herkese teşekkür ediyorum.” 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tibukoğlu Yapı Açıldı
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