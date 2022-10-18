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Teşkilatlanma çalışmaları sürüyor

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanlığı, il genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Teşkilatlanma çalışmaları sürüyor

Genel Başkanlığını Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yaptığı Zafer Partisi, tüm yurtta olduğu gibi Yozgat'ta da teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. 
Geçtiğimiz haftalarda Zafer Partisi İl Başkanlığı’na atanan Mahmut Açıkgöz, Yozgat merkez ile birlikte 4 ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.
Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yurt genelinde hızlı bir şekilde teşkilatlanan Zafer Partisi, Yozgat merkez, Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek’te ilçe yönetimlerini oluşturdu. İl Başkanı Mahmut Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Yozgat genelinde teşkilatlanma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yozgat Merkez İlçe teşkilatımızı kurucu merkez ilçe başkanı İlyas Altın, Akdağmadeni İlçe teşkilatımızı kurucu ilçe başkanı Mustafa Kürşat Akdağ,  Çayıralan İlçe teşkilatımızı kurucu ilçe başkanı Ufuk Dikkatli ve Çekerek İlçe teşkilatımızı kurucu ilçe başkanı Oğuzhan Varlık yönetiminde oluşturduk. Diğer ilçelerimizde de teşkilat çalışmalarımızı tamamlama noktasına geldik. Önümüzdeki günlerde de kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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Teşkilatlanma çalışmaları Sürüyor
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