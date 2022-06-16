Teşkilatın yıl dönümü

YOZGAT

Yozgat Valisi Ziya Polat, Jandarma Teşkilatı'nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183’üncü yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kaymakam Fatih Topuz yaptığı açıklamada, “Milletimizin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışan Jandarma Teşkilatı, ülkemizin en köklü kurumlarından birisidir. Yeri geldiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, ilçemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İlçe Jandarma Komutanımızın şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaymakam Topuz daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.

AYDINCIK

Jandarma Teşkilatı'nın 183’üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Demir ve beraberindeki heyet, Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Turan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatı'nın 183’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.

BOĞAZLIYAN VE

YENİFAKILI

Boğazlıyan ve Yenifakılı Kaymakamı Recep Aydın, halkın huzur ve güven teminatı olan Kahraman Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183’üncü yılı münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Şafak ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

KADIŞEHRİ

Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Kon’u makamında kabul etti.

SARIKAYA

Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ve beraberindekiler, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Serin, 183 yıldır kararlılıkla hizmet eden Jandarma teşkilatının günlerini kutladı.

ŞEFAATLİ

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü'yü makamında, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üst Teğmen Ümit Mütevellioğlu ziyaret etti. 14 Haziran Jandarma Günü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üst Teğmen Ümit Mütevellioğlu ve jandarma personeli makamında ağırlayan Kaymakam Günlü, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek günlerini kutladı.

Sema Nur Koçaker

