Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.531,11
ALTIN
1.017,75
DOLAR
17,26
STERLİN
21,06
EURO
18,07

Teşkilatın yıl dönümü

Jandarma teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yozgat Valisi Ziya Polat ve kaymakamlar,il ve ilçe jandarma personelleri ile bir araya geldi. 

16 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Teşkilatın yıl dönümü

YOZGAT
Yozgat Valisi Ziya Polat, Jandarma Teşkilatı'nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
AKDAĞMADENİ 
Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183’üncü yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kaymakam Fatih Topuz yaptığı açıklamada, “Milletimizin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışan Jandarma Teşkilatı, ülkemizin en köklü kurumlarından birisidir. Yeri geldiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, ilçemizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İlçe Jandarma Komutanımızın şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.” dedi.
Kaymakam Topuz daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.
AYDINCIK 
Jandarma Teşkilatı'nın 183’üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Demir ve beraberindeki heyet, Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Turan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatı'nın 183’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.
BOĞAZLIYAN VE 
YENİFAKILI
Boğazlıyan ve Yenifakılı Kaymakamı Recep Aydın, halkın huzur ve güven teminatı olan Kahraman Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183’üncü yılı münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Şafak ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. 
KADIŞEHRİ 
Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Kon’u makamında kabul etti. 
SARIKAYA
Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ve beraberindekiler, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Serin, 183 yıldır kararlılıkla hizmet eden Jandarma teşkilatının günlerini kutladı.
ŞEFAATLİ 
Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü'yü makamında, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üst Teğmen Ümit Mütevellioğlu ziyaret etti. 14 Haziran Jandarma Günü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üst Teğmen Ümit Mütevellioğlu ve jandarma personeli makamında ağırlayan Kaymakam Günlü, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek günlerini kutladı. 
Sema Nur Koçaker
 

Anahtar Kelimeler:
Teşkilatın Yıl Dönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 milyonluk SED desteği
8 milyonluk SED desteği
Bütçe onayı alındı
Bütçe onayı alındı
BASKETBOL POTASI DAĞITILDI
BASKETBOL POTASI DAĞITILDI
Eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Son yolculuklarına uğurlandılar
Son yolculuklarına uğurlandılar
Çalışmalarda ara yok
Çalışmalarda ara yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim