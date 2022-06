TEŞKiLAT GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 27. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Yaklaşık 7 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni yapıldı. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) düzenlenen 27. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

‘BABAMA HEDİYE

EDİYORUM’

Dönem birinci polis memuru Feyza Göktaş yapmış olduğu konuşmada, “ Uğrunda nice bedeller ödenen aziz vatanımızın dört köşesinde ay yıldızlı bayrağımızın altında bu kutsal görevi yerine getirebilmemiz için bizlerin eğitim ve öğretimde büyük bir rol oynayan ve bu uğurda fedakarlıklarını esirgemeyen başta okul müdürümüz Zafer Kişi olmak üzere tüm sıralı amirlerimize ve öğretim görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca beni yetiştirerek buralara gelmemde büyük emeği olan benden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen daima yanında olduklarını hissettiren anneme ve babama teşekkür ediyorum Bu gururu Babalar Gününü kutlayarak babama hediye ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ sözünü düstur edinerek vatanımız ve milletimiz uğruna adanmış bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirerek teşkilatımızın bugün ulaşmış olduğu başarıyı daha da yukarı taşıma gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı. »3'te

“TEŞKİLATIMIZA HOŞ GELDİNİZ”

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, “Okulumuzda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak emniyet teşkilatımıza katılmaya hak kazanan 27’nci dönem polis adaylarımızın mezuniyet törenini gerçekleştiriyoruz. Okulun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam edecektir. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak 27. dönemde 794 vatan evladını mezun edecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hürriyet ve İstikbalin teminatı genç polislerimiz şartlar ne olursa olsun dün olduğu gibi bugünde kanunlar çerçevesinde kendilerine verilen görevi hukukun üstünlüğü şiarı ve adaletle yerine getirirken yılmadan yorulmadan aziz milletimizin hizmetinde olacaklardır. Bu bilinç ile yetiştirdiğimiz meslektaşlarımız temel hak ve özgürlüklerin korunmasında üstün gayret göstererek tüm halkımızın gönlünde hak ettikleri yeri alacaklardır. Genç meslektaşlarımızın bu kutlu hizmet kervanına katılımlarıyla emniyet teşkilatımız büyük bir güç ve dinamizm kazanacaktır. Bu anlamlı günde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimizin ilelebet var olması için üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

‘EN HEYECANLI

GÜNÜMÜZ’

Mezun olan polis adaylarını tebrik eden Yozgat Valisi Ziya Polat, “Uzun bir süre sonra en heyecanlı günümüzü yaşıyoruz. 7 aylık bir eğitimin ardından mezuniyet törenimizi yapıyoruz. Bu devletin, bu milletin emrinde, hizmetinde olacağız. Her zaman söylüyoruz yapacağımız tek şey devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde olacağız. Bu millet, oyunlarla karşı karşıya ama Allah'a şükür sizleri böyle yetiştiren anne babalarımız var. Allah'a şükür sizleri böyle yetiştiren, öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz var. Bu iman, bu inançla şehadet şerbeti içmek için koşar adımlarla ilerliyoruz. Şu an dünyanın dört bir tarafında bu millet için dünyaya adaleti sağlamak için mücadele eden kardeşlerimiz, ağabeylerimiz var. Bu millet özel bir millettir. Bu millet dünyaya adaleti sağlamak için yaratılmış bir millettir. Bu millet zalime yavuz, mazluma yunus olan bir millettir. Bizler de aynı yolda büyüklerimizin yolunda ilerleyeceğiz,” dedi.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesinden sonra 794 polis yemin etti. Yemin töreninin bitmesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri oyun havası eşliğinde mezuniyeti kutladılar. Bazı polis adayları ve aileleri de sevinç gözyaşı döktü.

»Selma Şahin/ Muhammed Üstüntaş