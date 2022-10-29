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Teşekkürler Yerköy

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Yerköy ilçesinde 2 ayda 433 Mamografi çekimi ve 130 Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) testi yapıldı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Teşekkürler Yerköy

Ulusal Kanser Tarama programı kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Yerköy ilçesinde kanser taraması yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, “Yozgat İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 2 aydır Yerköy ilçemizde bulunan Mobil Kanser Tarama Aracında 433 Mamografi çekimi ve 130 GGK testi yapılarak kanser tarama faaliyetlerinde bulunuldu. Bu süre zarfında göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından dolayı Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan, Röntgen Teknisyenleri Gülcan Zıhli, Nurdan Suna Döndünur Korkmazyiğit, Hemşire Hülya Coşkundere, Hemşire Sümeyye Yıldırım, Ebe Döndü Kılıçaslan, Ebe Nazife Büyükbaş ve Sekreter Dilek Şahan’a Müdürlüğümüz tarafından teşekkür belgeleri takdim ettik. Mobil Kanser tarama aracımız 9 Kasım tarihine kadar Yerköy'de faaliyetlerine devam edecektir.” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Teşekkürler Yerköy
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