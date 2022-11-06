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Teşekkür ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu, Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı ziyaret etti.

06 Kasım 2022 Pazar 02:07
Teşekkür ziyareti


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında Külliyede yapılan toplantıda Boğazlıyan’ın konuşuluyor olmasından gurur duyduğunu ve ilçeyi Külliyede konuşulur hale getiren Belediye Başkanı Gökhan Coşar’a teşekkürlerini ileten Demiroğlu, “Türkiye’nin sayılı firmaları arasında yer alan 23 yatırımcı ve iş insanının Boğazlıyan’a yapacağı yatırımları Külliyede dile getirmesi bizleri gururlandırmıştır. Gün, Boğazlıyan’ı Yozgat’ın gözdesi haline getiren Başkanımız Gökhan Coşar’a sahip çıkmak, destek olmak günüdür. Gün, ilçemize kazandırılacak yatırımlara sahip çıkmak, ilçemizi ileri seviyelere taşımak günüdür” dedi.
2023 yılı Boğazlıyan’ın yatırımda, istihdamda en çok konuşulacak ilçesi olacağına vurgu yapan Demiroğlu, “Allah sizden razı olsun. Yapmış olduğunuz hizmet ve yatırımların yanı sıra hayalleri süsleyen Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçiyor olması, hepimizin geleceğini ilgilendiren, ekonomik kalkınmanın ve gelişmeyi sağlayacak lokomotiftir” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar, MHP İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Boğazlıyan bizim ortak paydamızdır. İlçemizin kalkınması, hizmet ve yatırımlarla yaşam kalitesinin artması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Boğazlıyan’a kazandırdığımız Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi de iş insanları tarafından temellerin bir bir atılıyor olması bizlerin geleceğini aydınlatan birer ışık olacaktır. İnşallah, 2023 yılında yatırımlar tamamlanmış, istihdam sorunu ortadan kalkmış, göç veren bir ilçeden göç alan bir ilçeye dönüşmüş Boğazlıyan hepimizin en büyük arzusudur. İnşallah bu hedeflerimiz de bir yıl gibi kısa sürede diğer hizmet ve yatırımlarımızda olduğu gibi gerçeğe dönüşecektir” dedi. 
»Haber Merkezi

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Teşekkür Ziyareti
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