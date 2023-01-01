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Teşekkür belgesi verildi

Sarıkaya ilçesinde, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren tarafından personellere belge takdimi yapıldı.

01 Ocak 2023 Pazar 02:00
Teşekkür belgesi verildi

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Ali Erbaş Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliğiyle 2022 yılında gerçekleştirilen “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temalı vekaletli kurban organizasyonunda görev alan personelleri teşekkür belgesiyle onurlandırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş tarafından imzalanan teşekkür belgeleri belgeleri, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren tarafından personel Seyfettin Murat ve Mehmet Ali Demirkazık’a takdim edildi.
Elveren teşekkür belgesi takdim ederek şu ifadelere yer verdi, “2022 yılında hatimle teravih namazı kıldıran personelimiz ile, ”Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yürütülen 2022 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonunda görev alan personelimiz için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından gönderilen Teşekkür Belgelerini takdim ettik. Biz de hocalarımızı gayretlerinden dolayı tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 31.12.2022 16:54
Anahtar Kelimeler:
Teşekkür Belgesi Verildi
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