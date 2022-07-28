Teşekkür belgesi verildi

Hemşire Erol Başol Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde 3 ay boyunca süren görevinde göstermiş olduğunu üstün performans ve Yozgat Şehir Hastanesini başarı ile temsilinden dolayı Başhekim Kozan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kozan, “Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde göstermiş olduğunuz üstün gayret ve bizleri başarı ile temsilinizden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” dedi.

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