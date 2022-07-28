Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.544,12
ALTIN
998,11
DOLAR
17,90
STERLİN
21,82
EURO
18,27
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Teşekkür belgesi verildi

Yozgat Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Erol Başol’a, Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan tarafından teşekkür belgesi verildi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Teşekkür belgesi verildi

Hemşire Erol Başol Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde 3 ay boyunca süren görevinde göstermiş olduğunu üstün performans ve Yozgat Şehir Hastanesini başarı ile temsilinden dolayı Başhekim Kozan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Kozan, “Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde göstermiş olduğunuz üstün gayret ve bizleri başarı ile temsilinizden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Teşekkür Belgesi Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Az yakıyor uzun gidiyor
Az yakıyor uzun gidiyor
Güneş çarpması uyarısı
Güneş çarpması uyarısı
Fuar yarın Yozgat’ta
Fuar yarın Yozgat’ta
Kurs binasını inceledi
Kurs binasını inceledi
Festival başlıyor
Festival başlıyor
Koçak’a ziyaret
Koçak’a ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim