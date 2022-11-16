“Teröre geçit vermeyeceğiz!”

Altı siyasi parti genel başkanının ortak açıklama yaptığını belirten Başkan Katipoğlu, “Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye'yi terör saldırılarıyla tasarımlamak isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız.

Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.” şeklinde konuştu.

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