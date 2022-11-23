“TERÖR SINIR TANIMIYOR”

İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz yıllardır terörle ve terörizmle mücadele etmektedir. Son günlerde meydana gelen terör saldırıları milletimizin hayatını, ülkemizin bağımsızlığını hedef almaktadır. İstanbul, Taksim’deki bombalı saldırıda milli birlik ve beraberliğimize karşı ülkemizin bütünlüğüne karşı düzenlenmiş saldırıdır. Devletimiz tüm unsurlarıyla harekete geçerek terör örgütlerine gerek cevabı vermiştir ve vermektedir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yapılan sınır ötesi harekâtla terör unsurları ve hedefleri nokta atışlarıyla vurulmuştur. Terör bitene kadar milletçe tek yumruk olarak sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Gaziantep’te Karakamış’a düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden, şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Rabbim ordumuz muzaffer eylesin.

‘Şu kopan fırtına Türk Ordusudur ya Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın

Galip et çünkü bu son ordusudur İslam’ın.’” »Haber Merkezi