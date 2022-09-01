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Termalde eğlendiler

Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy Kasabasında, İlçe Müftülüğü tarafından verilen 2022 yılı Yaz Kur’an Kursları tamamlandı.

01 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Termalde eğlendiler

Kur’an Kurslarını tamamlayan öğrenciler Saraykent ilçesinde bulunan Sultan Hanı Termal Otel’e götürüldü. Çocuklar, Sultan Hanı Termal Otel’in yüzme havuzlarından faydalanarak doyası eğlendiler.   Halıköy Kasabası Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle Sultan Hanı Termal Otel’e günü birlik program düzenlendi. Öğrencilerin yaz boyunca katıldıkları Kur’an Kurslarını tamamlamaları üzerine termal otele götürdüklerini belirten İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir, “Programa destek veren başta sayın Kaymakamımız Yunus Polat ve Saraykent Kaymakamımız Ali Açıkgöz’e, Halıköy Belediye Başkanımıza, öğrencilerimizin her türlü etkinliklerinde maddi manevi destek veren hayır sahibi kardeşlerimize ve hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi. »Haber Merkezi

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Termalde Eğlendiler
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