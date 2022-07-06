Tercih danışmanlığı başladı

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih danışmanlığı 4-20 Temmuz tarihleri arasında ilimiz genelinde 179 merkezde 112 rehber öğretmenimizin desteğiyle ilimiz tarafından kurulan komisyonlarımızca öğrencilerimize hizmet verecektir. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimiz için EBA üzerinden de randevu oluşturup, tercih danışmanlığı yapacak olup, yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktır. Açıklanacak olan takvim doğrultusunda YKS tercih danışmanlığı da başlayacak olup, 87 merkezde 97 Rehber öğretmenimiz görev alarak öğrencilerimize tercih aşamasında danışmanlık yapacaklardır. Komisyonlarda görev alan meslektaşlarımıza teşekkür eder, tercih yapacak tüm öğrencilerimizi tercih merkezlerimize bekliyoruz” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

