Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.371,25
ALTIN
967,17
DOLAR
17,01
STERLİN
20,39
EURO
17,49

Tercih danışmanlığı başladı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liseye Geçiş Sınavı tercih danışmanlığı hizmetinin başladığı bildirildi. 

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Tercih danışmanlığı başladı

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih danışmanlığı 4-20 Temmuz tarihleri arasında ilimiz genelinde 179 merkezde 112 rehber öğretmenimizin desteğiyle ilimiz tarafından kurulan komisyonlarımızca öğrencilerimize hizmet verecektir. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimiz için EBA üzerinden de randevu oluşturup, tercih danışmanlığı yapacak olup, yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktır. Açıklanacak olan takvim doğrultusunda YKS tercih danışmanlığı da başlayacak olup, 87 merkezde 97 Rehber öğretmenimiz görev alarak öğrencilerimize tercih aşamasında danışmanlık yapacaklardır. Komisyonlarda görev alan meslektaşlarımıza teşekkür eder, tercih yapacak tüm öğrencilerimizi tercih merkezlerimize bekliyoruz” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Tercih Danışmanlığı Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
Yapımı tamamlandı
Yapımı tamamlandı
Güven yeniden başkan
Güven yeniden başkan
Çanakkale’ye gittiler
Çanakkale’ye gittiler
Hemşehrimiz sertifikasını aldı
Hemşehrimiz sertifikasını aldı
TÜBİTAK destekleyecek
TÜBİTAK destekleyecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim