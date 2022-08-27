Tepki gösterdi

Yaşar yapmış olduğu yazılı açıklamada; “Bugün imam hatip okullarımızda okuyan milyonlarca öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun manevi değerleriyle oynamaktır. İyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve yıllardır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına bu düşüncesiz hadsiz kişiliğin hakaret etmesini kabul edemeyiz. Bu üzücü ve çirkin davranışı şiddetle kınıyorum. Haddinizi bilmek büyük bir elzem!” ifadelerini kullandı.

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