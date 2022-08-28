Temizlik sürüyor

Belediye ekiplerince Fatih Mahallesinde devam eden temizlik çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Mahalle mahalle, sokak sokak temizlik işlerimize devam ediyoruz. Bugün de Fatih Mahallemizdeyiz. Hemşehrilerimiz için en iyisini yapmaya, onlara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

»Haber Merkezi