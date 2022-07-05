Temizlik başladı

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı namazında vatandaşların temiz ve ferah şekilde ibadet edebilmeleri için camilerde hummalı bir temizlik çalışması yapıyor. Dini açıdan kutsal mekanların bakım ve temizliklerine büyük önem verdiklerini belirten Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Kurban Bayramı’nda camilere gelen vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmaların aksatılmadan yürütüldüğünü, belirlenen program dâhilinde tüm camilerde temizlik faaliyetinin yapılacağını dile getirdi. »İHA