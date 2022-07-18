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Temeli atıldı

Boğazlıyan ilçesinde bulunan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin temel atma töreni gerçekleşti. 

18 Temmuz 2022 Pazartesi 02:07
Temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın online olarak katılım sağladığı törene Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve vatandaşlar katıldı. 
Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin bin 70 dönümden oluştuğunu ve toplam sanayi alanının 650 bin metre kare olduğunu bildiren Belediye Başkanı Coşar, 22 şirkete tahsisin tamamlandığını söyledi. 
3 BİN 855 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Fuat Oktay OSB’nin yüzde 90 doluluk oranına ulaştığının altını çizen Coşar, 9 şirkete tahsis edilen alanda temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
Coşar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Temelini attığımız hightech, entegre tekstil, otomasyon, gıda, tarım makineleri ve ambalaj sektöründe toplam 9 üretim tesisi sayesinde ilçemizde yaklaşık 3 bin 855 kişiye yeni istihdam olanağı sunacağız. Hemşehrilerimize ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi. 
»Haber Merkezi

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Temeli Atıldı
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