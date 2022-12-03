“Temel hedefimiz olmalıdır”

Vali Polat mesajında; “Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bir insanın engelli olması; onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemelidir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır; ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir. Unutulmamalıdır ki her birey aynı zamanda bir engelli adayıdır. Engellilerimizin, engelsiz yaşayabilmeleri için toplumun bilinçlenmesi, toplum hayatına katılmalarını sağlayacak çözümlerin üretilmesi ve huzurlu bir yaşam ve çalışma ortamının oluşturulması temel hedeflerimiz olmalıdır. Sahip çıkıldığı takdirde çok faydalı bireyler karşımıza çıkacaktır. Herkesi engelli kardeşlerimize sahip çıkmaya ve hak ettikleri saygıyı göstermeye davet ediyorum. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerimizde bulunmasını diliyorum. Bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

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