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Temel eğitimde yenileme

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından Yozgat iline ait 10 Bin Okul Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Temel eğitimde yenileme

Temel Eğitimde 10.000 okul projesi kapsamında il genelinde Millî Eğitim Bakanlığınca mevcut anasınıfları üzerine 72 yeni ana sınıfı açılması istendiğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “İl Milli eğitim müdürlüğü olarak 95 yeni ana sınıfı açtık. Bu sayede ilimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılında 5 yaş okullaşma oranı yüzde 72'den yüzde 95,75'e, 3-5 yaş okullaşma oranımız ise yüzde 32'den yüzde 54'e yükseldi. Toplam 5 yaşta 5 bin 107 öğrenci, 3-5 yaşta 8 bin 224 öğrenci eğitim öğretime devam etmektedir.” dedi.
İl genelinde yapılan diğer çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Yazıcı, “İyileştirme kapsamında 67 ilkokul-ortaokul, 8 anaokulu, 3 ana sınıfı projeye dâhil edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. 12 adet yeni anaokulu yapım ihtiyacı belirlenmiş olup 3 tanesinin yapımı devam ediyor. Çevre dostu okul projesi kapsamında 14 ilçemizde birer okul bakanlığımıza bildirilmiş ve çalışmalar bitmek üzeredir. İyileştirme Kapsamındaki 75 okulumuzun öğretmenler odasının bilgisayar, yazıcı, masa, sandalye, dolap ihtiyacı karşılanmıştır. İyileştirme kapsamındaki 33 okulumuzun müzik odası talebine ilişkin bakanlığımızca ödenek gönderilmiş olup tamamının alımları yapılmıştır. İyileştirme kapsamındaki 61 okulumuzun Spor Malzeme Seti talebine ilişkin bakanlığımızca ödenek gönderilmiş olup tamamının alımları yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından ana sınıfı onarımı için ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekle 95 ana sınıfının küçük onarımı yapılmıştır. Okul öncesinde gezici ana sınıfı için 2 araç kiralanmış, toplam 7 köyümüzde gezici ana sınıfı uygulaması gerçekleşmiştir. Okul öncesinde Akdağmadeni, Şefaatli, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerimizde taşıma merkezi anasınıfı uygulaması yapılmıştır. Bakanlığımızca iyileştirme kapsamındaki okullarımızda sıra ve masaların tamiratı gerçekleşmiştir. Bakanlığımızca iyileştirme kapsamındaki okullarımıza ecza dolapları temin edilmiştir. Bakanlığımızca iyileştirme kapsamındaki okullarımızda geri dönüşüm atık kutuları temin edilmiştir. Bakanlığımızca iyileştirme kapsamındaki okullarımızda BT etkileşimli tahta desteği, ağ altyapısı, sıra takımları, yazı tahtası, öğretmen kürsüsü, sınıf dolapları, masa tenisi, basketbol potası, destek eğitim sınıfları donatım takımları teminine devam edilmektedir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Temel Eğitimde Yenileme
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