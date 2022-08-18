Temel atıldı

Düzenlenen temel atma törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel temel atma töreninde yapmış olduğu konuşmada; “24 derslik Türkan –Av. Mehmet Altun Anadolu Lisemiz, tamamen Sarıkaya Belediyesinin öz kaynaklarıyla yaklaşık 45 milyonluk bir yatırım ile yapılmış olacak. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışmış olduğumuz bir projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu bizler için guru verici bir şeydir. Bu aşamaya gelene kadar birçok görüşmelerde bulunduk. Çok şükür ki görüşmelerimizin hiçbiri olumsuz geçmedi. Bunun sonucunda hayırsever Mehmet Altun’un destekleri ile bugün burada 24 derslik Türkan –Av. Mehmet Altun Anadolu Lisesi’nin temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Okulumuzun projesinin kabulünde çok değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin, siyasilerimizin emeği var. Hepsine buradan sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni eğitim kurumunun hayırlara vesile olmasını dileyen MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Sarıkaya İlçemizde yapımına başlanan Türkan –Av. Mehmet Altun Anadolu Lisemizin temel atma törenine katılım sağladık. 24 Derslikten oluşacak olan okulumuzun Sarıkaya İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise yapmış olduğu konuşmada, 24 derslik Türkan –Av. Mehmet Altun Anadolu Lisesi’nin hayırlara vesile olmasını diledi.

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