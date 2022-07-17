Tekrar aynı gurur ve inanç yaşandı

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

Milli birlik günü etkinlikleri Kültür Merkezi önünde halkın katılımıyla birlikte başlayan kortej yürüyüşüyle Belediye Meydanı’na kadar devam etti. Belediye Meydanı etkinlik alanına kadar Türk Bayrakları ve sirenler eşliğinde yapılan yürüyüşte güzel görüntüler ortaya çıktı.

AKDAĞMADENİ MEYDANLARI DOLDURDU

FETÖ’ye karşı koyan 251 şehit ve bütün şehitleri anmak için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve şehitler için yapılan dualarla devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve şehitleri anma programında bir konuşa yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bu Aziz milletin kahraman evlatları Malazgirt'de, Kosava'da, Mohaç'ta, Çanakkale'de şehadete yürüyen babaları gibi gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içmenin aşkıyla yola çıkmışlardır. Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek’ dediği gibi bu nesil Asım'ın nesli olduğunu bir kez daha 15 Temmuz gecesi tüm Dünya'ya ve içimizdeki hainlere hatırlatmıştır. 15 Temmuzda başlayan 'Yeni Kapı Ruhu' hala diridir. Hala bu vatanın bölünmezliği için canını verecek kahramanları yetiştirmektedir. 15 Temmuz günü egemenliğini garanti altına almak için canını veren şehitlerimiz ile binlerce gazimiz ile meydanları dolduran yiğitleri ile Aziz Türk Milleti kendi bağımsızlığına sahip çıkmıştır. İstiklal şairimizin İstiklal marşında 'Sönmeden Yurdumun Üstünde tüten en son ocak' dediği gibi ocaklarımızın dumanı tüttüğü müddetçe, tek bir Türk neferi, tek bir kahraman evladımız ayakta kaldığı müddetçe inşallah bu Aziz Milletin alnı yere, sırtı yere gelmeyecektir” dedi.

Kaymakam Fatih Topuz ise yaptığı konuşmada, “Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar kendilerince bir hesap yaptılar ama Cenabı Allah onların hesaplarını ters düz etti. Ben tekrardan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, eli öpülesi yakınlarına sabır, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

AKDAĞMADENİ İÇİN SÖYLEDİ

Program, halk müziği sanatçısı Ozan Ufuk’un konseriyle sürdü. Akdağmadenililerle buluşan Ozan Ufuk sevilen şarkıları vatandaşlar ve protokolle birlikte söyledi. Program esnasında Belediye tarafından vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda yapıldı.

