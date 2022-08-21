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TEKNOFEST başarıları devam ediyor

Yozgat temsilcileri TEKNOFEST başarılarıyla gururlandırıyor.

21 Ağustos 2022 Pazar 02:11
TEKNOFEST başarıları devam ediyor

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmeni Mustafa Yılmaz, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri alanı "Biyometrik Veri Danışmanlığı" projesi ile 37 bin proje arasından ilk 10'a girdi. İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde Fizik Öğretmeni Mehmet Akif Koçaş ile öğrencileri Kayra Yaşar Aslan ve Fatma Betül Koç’un "Enerji Tasarruflu Aşı Saklama Dolabı" Projesi, 9 bin 386 proje arasından alanlarında ilk 10’a girdi. Projeler ilk 10’a girerek 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan ödül törenine davet edildi.  Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmenimiz Mustafa Yılmaz TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri alanı "Biyometrik Veri Danışmanlığı" projesi ile 37 bin proje arasından ilk 10'a girerek, İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde kurumumuz Fizik Öğretmeni Mehmet Akif Koçaş ve öğrencilerimiz Kayra Yaşar Aslan, Fatma Betül Koç’un "Enerji Tasarruflu Aşı Saklama Dolabı" Projesi ile 9 bin 386 proje arasından alanlarında ilk 10’a girerek 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan ödül törenine davet edildi. Okulumuz yöneticilerini, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” açıklamasında bulundu. 
»Haber Merkezi 
 

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TEKNOFEST Başarıları Devam Ediyor
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