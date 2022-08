Teknik direktör belli

Meclis toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Celal Köse; “Biz göreve geldiğimizde özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızı belirli kalıba sokmak onları vatanına, milletine, devletini seven ve sporcu ruhu ile yetişen bir nesil hayal ettik. Özellikle Yozgat Belediyesi Bozokspor’umuzu geldiğimizin ertesi aylarda kurduk. Altyapısıyla üst yapısıyla 12 yaş 16 yaş U-19 grubuyla kendinden söz ettiren bir takım oldu. Özellikle biz dedik ki evinde annesi babası nasıl evladına sahip çıkıyorsa okulda öğretmeni ve yakın çevresi nasıl sahip çıkıyorsa sokakta da evlatlarımıza biz sahip çıkmalıyız dedik. Futbolla birlikte güreş takımımızı, kick boks takımımızı ve hemen arkasından da hentbol takımımızı kurduk. Hentbol takımımız şuanda namağlup bir şekilde şampiyon olarak 1. Lige çıktı” dedi.

‘ŞEHİRİMİZ FUTBOLA İLGİLİ’

Yozgat futbola ilgisi olan, 1. Lig, Süper Lig tecrübesi olan bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Köse, “1910 yılında Yozgat Lisesinde Anadolu da ki kurulan ilk takımlarından bir tanesi. 1910 yılında kurulup arkasından Çanakkale Savaşında tamamının şehit olduğu bir takımımızdı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin gazilerimize hayırlı sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Bizlerde istedik ki altyapımızla birlikte takımımızda ki yetiştirdiğimiz oyuncuları da almak üzere bir üst lige çıkartabileceğimiz bir takım oluşturalım istedik ve geçen yıl arkadaşlarımız sağ olsun kurduğumuz takımla aslında zoru başardık Amatör Ligden gelip de Play Of maçını kazanıp BAL’a yükselen 4 takımdan bir tanesi olduk. Bizim asıl amacımız alt yapıdan yetiştirdiğimiz evlatlarımızı bir üst lige gerekirse daha onun üstüne çıkartarak orada oynatabilmek ve şehre örnek bir şekilde sporcu yetiştirebilmek. Bir Altınordu modelini oluşturmak istiyoruz. Yozgat Belediyemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz futbol takımımız en son Sorgun Belediyespor ile yaptığı müsabaka sonucunda BAL’a terfi etti. Emeği geçen başta başkan yardımcılarımıza sporcularımız teknik heyetimiz İlhan Özbay, Özkan Bayram hocama ve diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETTİ’

Yozgat Belediyesi Bozokspor BAL’a terfi ettiği günden itibaren hem teknik heyet hem futbolcu arayışı içerisinde olduklarını belirten Köse, “Zaman daraldı vatandaşlarımız taraftarlarımız bizleri sıkıştırıyordu. BAL’a çıktık ama ne yapacağız ne edeceğiz diyen olmuştu. Bu zamana kadar beklediğimiz hiçbir iş yapmamız manasına gelmez. Özellikle taraftarlarımıza bunu ifade etmek istiyorum. Listelerimiz hazır. Geçmişte görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Allah nasip ederse onlarla da önümüzde ki bir hafta içerisinde biz bu işi bitireceğiz ve ayın 18’de ilk kampa takımımızı alacağız. Elimizi yüreğimizde hep maç seyretmeyelim biraz da rahat rahat maç izleyelim dedik, bütçemizi ona göre ayarladık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Milletvekillerimiz ve işadamlarımız bize çok büyük destek verdi. Bu şehrimizin takımı sonuçta şehri geleceğe taşımak hedefimiz var. Yozgatspor’umuzun yeri Süper Lig tecrübesi görmüş bir takımımız var taraftar kitlemiz var bir altyapımız ve futbol kültürümüz var dolayısıyla bizim asıl hedefimiz görevimiz sürecinde bu takımımızı ikinci lige çıkarmak” şeklinde konuştu.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Bu hedef doğrultusunda el birliği ile çalışacaklarını vurgulayan Köse, “İlk hedefimizi başarmak için BAL’dan Üçüncü Lige çıkarmak içinde Polat Özkan hocamızla sözleşme imzaladık. Polat Özkan diğer kardeşlerimiz gibi bu şehrin çocukları başarısıyla herkesin gönlüne taht kurmuş inşallah başaracağına emin olduğumuz bir arkadaşımız. Elimizin altında böyle bir yetişmiş şehrimizin evladı dururken başka yerlerde kişi getirmeyi doğru bulmadık. İnşallah takımımızı Polat Özkan hocamıza teslim ettik. Allah hayırlı uğurlu eylesin kazasız belasız bir şekilde ligimiz sonuçlanır ve Allah nasip ederse gülen tarafta Yozgat halkı olur diyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZKAN, “HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM”

Polat Özkan ise; “Belediye Başkanımız Celal Köse’nin böyle onurlu bir görevi bize verdiği için bizleri onur etti. Beni herkes tanıyor ben çok çalışkan, hırslı, idealist geçmişte Üçüncü Ligde büyük başarılara elde etmiş geçen sene Bölgesel Ligde yılın hocası seçilmiş bu zaman zarfında da her zaman desteğini bizimle beraber olduğunu defalarca başkanım belirtmiştir. Türkiye’nin birçok takımından teklif aldım ama başkanımız bize teveccüh gösterip bizi buraya davet etmesini bekledik. Benim Yozgat taraftarına verilmiş bir şampiyonluk sözüm var geçen sezon iki golle kaçırdım. İnşallah Başkanım Celal Köse’nin önderliğinde ve kıymetli başkan yardımcılarımız ve siz değerli basın mensuplarının önderliğinde birlik beraberlik içerisinde tüm Yozgat’ı tüm Yozgat taraftarını desteğe ve birlik beraberliğe davet ediyorum. Bu çıktığımız yolda hepimiz Yozgatlıyız Yozgatspor bu ligde olmaması gerekiyor buna herkes kalben ve gönülden inanıyor. Yozgat’ın takımı inşallah hep beraber bir hayalim var Cumhuriyet Meydanında bu kupayı kaldırıp rahmetli Kenan Yılmaz başkanımın mezarına gitmek” dedi. »Selma Şahin