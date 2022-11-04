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Tek Sağlık Günü

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, "Dünya Tek Sağlık Günü" dolayısıyla açıklamada bulundu.

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Tek Sağlık Günü

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “‘Tek Sağlık’, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için daha iyi politikalar, uygulamalar, araştırmalar ortaya koyabilmek için farklı bilim dallarının ve meslek gruplarının ortak çatı altında çalışmalarının gerekliliğini vurgulayan kavram olarak tanımlanmaktadır.
Tek Sağlık Günü’nün amacı insan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında gelişen sağlık tehditlerine yönelik Tek Sağlık yaklaşımına duyulan ihtiyaca dikkat çekmektir. 
Tek Sağlık Yaklaşımının özellikle ilgili olduğu çalışma alanları; Gıda Güvenliği, Zoonotik Hastalıkların Kontrolü, Laboratuvar Hizmetleri, İhmal edilen Tropikal Hastalıklar, Çevre Sağlığı ve Antimikrobiyal Direnç olarak tanımlanmıştır.
Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bütün meslek gruplarının ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkı ve katılımıyla Tek Sağlık kavramı etrafında ortak mücadele ile gerçekleştirileceği anlayışıyla çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir.” 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tek Sağlık Günü
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