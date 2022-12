Başkan Faruk Anteplioğlu, “Tek dünya, tek sağlık. İnsanlar, hayvanlar ve çevre için. Dolayısı ile beşeri hekim (doktor), diş hekimi ve veteriner hekimi olmak üzere 3 hekim var. Bunu herkesin kabul etmesi gerekir.” dedi.

Hayvanlardan insanlara geçen 250’ye yakın zoonoz hastalık olduğundan bahseden Anteplioğlu, “Kuduz hastalığı önemli bir hastalık. Kedi köpekler ile ilgili, aşısı bazen yapılsa bile karnesi olmadan işlenemiyordu veya bilemiyorduk yapılıp yapılmadığını. Köpekte ne olup olmadığını, dolayısı ile bir kuduz aşısı yapılmış mı bilinemiyor.

Diğer bir konu hayvanlardan insanlara geçen 250’ye yakın hastalık var. Zoonoz hastalıklar. Aslında Covid de böyle bir hastalık. Dolayısı ile kedi ve köpeklerden insanlara geçebilecek hastalık var. Mantar hastalığına bile yakalanma ihtimalleri var.

İç ve dış parazitleri ile ilgili bir mücadele programı var. Yıllık bir rutini var bunlarda yapılıyor. Dolayısıyla çipi okutmayla bunların hepsine ulaşabileceğiz.” şeklinde konuştu.

“KORUYUCU HEKİMLİK ÇOK ÖNEMLİ!”

Koruyucu hekimlikten de bahseden Anteplioğlu, “Aşılamada yapılan şey veterinerlik hekimlik ile ilgili koruyucu hekimliktir. Yani siz yaptığınız mücadeleyi hayvanı hastalandırmama adına verirsiniz.

Hastalandıktan sonra tedavi ettirme değil, hastalığa yakalanmasın diye. Aslında insanlarda da öyle dikkat ederseniz, küçük çocuklar hep aşı olur. İlerde bu mikrop ile karşı karşıya geldiği zaman bağışıklık sistemi zaten kazandığı için vücutta sıkıntı yaşanmadan atlatsın diye.

Bizimde yaptıklarımızda sahada bu. Canlının sağlığı açısından hem de dolaylı ilgilendiren sahipleriyle ilgili yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili karşılaşılmaması adına. Zoonoz hastalıkları çok önemli. Hayvandan insana geçecek hastalıklar ve bununla ilgili koruyucu hekimlik yapılırsa, bunların önüne geçmiş oluruz. Başka türlü geçme şansımız yok.” diye konuştu.

MUHATAP YOK!

Sokak hayvanları ile ilgili tüm yetki ve sorumluluğun belediye alanları içerisinde belediyeye ait olduğundan bahseden Anteplioğlu, “ İl ve ilçe belediyeleri bununla ilgili alt yapıyı kurma çalışmaları yapmak zorunda.

Veteriner hekim almak zorunda, barınakları oluşturmak zorunda. En azından hayvanların nâkili için, bir ortak çalışma yapmak gerekecek. Aslında şunu da istiyorum, mesela KOP bizim için bir avantaj. Oraya bir proje yapılabilir, proje kapsamında da belki bu sokak hayvanlarının belli bir ücretleri de oradan karşılanabilir diye düşünüyorum.

İnşallah hayata geçer, önemli bir konu. Çok sahipsiz hayvanlar var sıkıntı yaşadığımız bir konu. Şöyle söyleyeyim, muhatap aradığımızda herkes birbirine top atıyor gibi, hiç sahiplenen yok. Aslında çözülmesi gereken bir konu var ama konuyu sahiplenen yok.” ifadelerini kullandı.

“TEK BİR KURUM YA DA KİŞİ SORUMLU OLAMAZ”

İnsanların hayvan saldırıları ile ilgili yaşadığı korkulara değinerek çözümü noktasında açıklamada bulunan Anteplioğlu, “Bununla ilgili konu bir tek kurumu ve kişiyi alakadar eden bir durum değil. Gerekirse Milli Eğitim, Diyanet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü komple bir şekilde çalışabilir. Mesela ilkokul yaşlarındaki 1 ve 4’üncü sınıf çocukları hedef alınır. Okullara gidilir sorumlu kişiler görevlendirilir. Diyanet dini yönünü anlatabilir hayvan sevgisi ile ilgili. Bu bütünlük arz edecek bir şey.” şeklinde konuştu.

“HAYVANLARA YAKLAŞIRKEN DİKKATLİ OLMADA FAYDA VAR”

Hayvanların herkese aynı şekilde davranmayacağının altını çizen Anteplioğlu, “Hayvanlarda zeki ama size iyi davranan sizinle iyi geçinecek biri başkasına farklı bir reaksiyon verebilir. Buda tehlikeli bir şey yani bir ısırıktan bile kuduz geçme ihtimali var. Aslında kendi hayvanınız size göre iyi başkasına göre iyi olmayabilir veya bu hayvanla muhatap olan çocuklar da olsun ya da kişilerde olsun nasıl davranacağını bilmediği için yanlış bir şey yapabilir. Oradaki hayvandaki içgüdüsel şey tetikleyebilir, hayvanlara yaklaşırken dikkatli olmada fayda var.” dedi.

Okullarda ve evlerde hayvan bakımı ile ilgili konuşan Anteplioğlu, “Basında İzmir’de bir haber çıktı. Öğretmen okulda 30-40 tane kedisi var ve bakıyor. Barınak gibi bir yer yapmış, olumlu bir şeylerin olduğu söyleniyor. Çocuklara bir sorumluluk verdirdiği, sosyallik kazandığı, bir canlıyı sevmenin bilincini aşıladığı. Hatta çocuklar okula gelmek istemiyorlarmış, kedilerden dolayı okula geldiği, okulda okumayan öğrencilerin bile sınıfı ziyaret ettiğini söylediler. Şimdiki şartlarda maalesef bir aile kabul etmesi lazım. Hepimiz apartmanlarda oturuyoruz. Apartman kuraları içerisinde olup olmadığına bakmak lazım.” diye konuştu.

Kedi köpek bakmakla ilgili pandemi döneminde çok sıkıntı yaşandığını söyleyen Anteplioğlu, “Çoğu terk edildi. Mama fiyatlarının maliyetleri çok çok arttı. Aslında çipin avantajlı tarafı da bu. Kimin yaptığını bulacağımız için gerekli işlemleri yapabiliriz.” şeklinde konuştu.

Sigorta konusuna değinen Anteplioğlu, “Sokak hayvanlarına araç çarpıp gidiyor. Çoğu zaman bu durumla karşılaşıyoruz. Trafik sigortası aslında ödüyor. Eğer bu sistem oturursa, bazı özel firmalar, insanlara nasıl sigorta yapıyorsa hayvana da yapabilir, yapanlarda vardır. Çok yaygın olduğunu düşünmüyorum ama hayvanı da sigorta yapan firma vardır, sizin için önemli olan hayvanı sigorta yaptırabilirsiniz.” dedi.

TARSİM sigorta uygulamasından bahseden Anteplioğlu, TARSİM dediğimiz hayvan sigortasını ödüyor. Büyük baş hayvanların başına gelebilecek şeylerin yüzde 50 devlet hibesi ile yapıyor.

Bunu bitkisel üründe de yapıyor. Bir ürün ekiyorsunuz, başına bir şey gelse sigorta karşılasın diye yapılıyor.

Aslında bu olay hayvanlarımız için mantıklı. Avrupa’da daha yaygındır, bundan sonraki süreçte ülkemizde daha da yaygınlaşır.” ifadelerini kullandı.

“KÜPESİZ BİR HAYVANSA HERKES ENDİŞE ETSİN”

Bir arada gezen köpeklere ve bu konuda insanların yaşadığı korkulardan da bahseden Anteplioğlu, “Okulların etrafında 7-8 tane köpek sürüsü geziyor. Şimdi bu köpeğin kimin olduğunu bilmiyorsun, huyunu bilmiyorsun. Çocuğuna zarar gelecek mi? Bu konuda yaşanılan endişe kadar normal bir şey yok. Bu konuda haklılar. Belediyeler aldıklarında kısırlaştırma operasyonu yapıyorlar, aşılarını yapıyorlar ve kimliklendirme adına küpe takıyorlar. Küpesiz bir hayvan görüyorsa toplu bir şekilde herkes endişe etsin.” dedi.

Başka bölgede bulunan köpeklerin farklı il ve ilçe sınırlarına bırakıldıklarını söyleyen Anteplioğlu, “A ilçesinde köpek sayısı artıyor. Sokakta gezen hayvanları kamyona yüklüyorlar ve başka bir yerin sınırına götürüyorlar. Başka bir ilçenin barınak alanına gönderiyorlar. Böyle garip bir sirkülasyon var. Aslında hayvanlar sadece yer değiştiriliyor, sayı değiştirmiyor. Böyle bir sıkıntı var, kontrol mekanizması yok.” şeklinde konuştu.

Aşılama ile ilgili bir faaliyet olmadığını söyleyen Anteplioğlu, “Biz veteriner hekimleri ve oda olarak her zaman bu durumların içindeyiz. Şöyle söyleyeyim, kısırlaştırma operasyonu talep ederlerse yardımcı olacağımızı ilettik. Aşılama faaliyetlerini ilettik, bununla ilgili tavizler verebiliriz. Bunun yapılması ile ilgili bir rakam var, belirlenmiş bir rakam ama biz bunu talep etmiyoruz. Belki fazla ola bileceği için bunla ilgili çözüm yolları ürettik ama karşında bir muhatap olmayınca böyle bir talep gelmeyince bizde bir şey yapamıyoruz. Belediyelerin barınakta yaptığı çalışmaların kat ve kat fazlasını biz sahada yapıyoruz. Bizim 70’e yakın sahada çalışan veteriner hekimlerimiz var. Tüm ilçede kliniklerimiz var, gittiğinizde tüm her şey yapılıyor. Ortopedik müdahaleler, kısırlaştırma tedavisi noktasında her şey yapılabiliyor.” diye konuştu.

Vatandaşların yaralı bulduğu bir hayvanı getirdiğinde çoğu zaman ücret almadan tedavi ettiklerini belirten Anteplioğlu, “Bu tür bir şey geldiğinde vicdan yapıyoruz, çoğu hekimimiz ücret almadan bunu karşılıyor. Aslında dedim ya bunun trafik sigortasında bile yeri var.” diye konuştu.

“BELEDİYELERİN ÖNCELİKLERİ FARKLI”

Sosyal medyada sokak hayvanları ile ilgili paylaşımları yorumlayan Anteplioğlu, “İnsan sağlığı en önemli konulardan biri. Ama hayvanlarda bir canlı, onlarında bir yaşam alanına ihtiyacı var. Bunu da hafife almamamız gerekiyor Bizim aslında bunu ayırt etmemiz lazım. Bu işi gerçekten seven, gönüllü yapan birçok insan var. Biz onlara teşekkür ederiz. Gerçekten özverili çalışıyorlar, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Dediğim gibi onlar da birer canlı onların da yaşama hakkı var. Buna saygı duymak zorundayız ama insan sağlığı gerçekten önemli. Bir tane gencimiz geçen günlerde kuduzdan dolayı öldü. Bunun maddi bir karşılığı yok neticede. Cumhurbaşkanımız gerekli her şeyi çok güzel bir şekilde iletti. Ama bunun karşılık gördüğünü görmüyorum sahada. Belediyeye diyor ki ‘Barınak yapın.’ Ama belediyelerin öncelikleri farklı. Çoğu belediyede Veteriner Hekim İşleri Müdürlüğü olması lazım. Baktığınız zaman bazı ilçelerimizde maalesef belediyede veteriner hekim yok. Ben size şunu iddia ederek söyleyeyim, bazı belediyeler de eğer ki veteriner hekim istihdamı olursa çoğu konuştuğumuz şey ortadan kalkabilir. Çünkü onun gözetiminde, denetiminde yaptığı çalışmalarla bazı sıkıntılar giderilebilir.” dedi.

“KURUMLAR ARASI ÇALIŞMA YAPILMAK ZORUNDA”

Tabiattaki her türlü dengeyi bozan canlının insan olduğunu söyleyen Anteplioğlu, “Dengeyi bozan tabi ki de insan. Olumsuzluklarla karşılaşmamak adına her türlü dengeyi gözetecek şekilde çalışmalar yapılmak zorunda. Bunlar sadece bir kişiye de yıkılmak zorunda da değil. Herkes elinden geleni yapmak zorunda. Onlar da güzelce yaşasınlar, hiçbir canlı da zarar görmesin, hiçbir çocuk da ısırılmasın, hiçbir çocuk kuduz olmasın. Bunları yapmak için belki de Sağlık Bakanlığı bu nokta da devreye girmek zorunda, Diyanet İşleri devreye girmek zorunda, Milli Eğitim devreye girmek zorunda, biz devreye girmek zorundayız. Topluca bir kurumlar arası çalışma yapılmak zorunda. Belediyeler de, İçişleri Bakanlığı da, jandarma da olmak zorunda. Düşünsenize jandarmanın çalışmaları tamamen köyde. Köyde hayvanı olmayan şahıs var mı? Yoktur. Aslında esas kedi, köpek sevenler köydeki insanlarımızdır. Çünkü onlar özverili hiçbir şey beklemeden seviyorlar, oynuyorlar, besliyorlar, bakıyorlar. Orada ki insanlar aslında çok şey yapıyorlar.” diye konuştu.

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINDA YOKUZ”

Hekim olan 3 tane meslek grubu var. Biz fakülteleri 5 yılda bitiriyoruz, Diş hekimleri 5 yılda bitiriyor, Tıpçılar 5-6 yılda bitiriyorlar. 3 tane meslek grubu hekim; Beşeri hekim (doktor), diş hekimi ve veteriner hekimi. Başka bir hekim grubu yok. Diş hekimleri ve beşeri hekimler aynı statüde bulunduruluyor. Ama veteriner hekimler bu sınır içerisinde yer almıyor.

Şuan ‘Tek Dünya, Tek Sağlık’ konsepti var. Covid-19 dünyada ilk çıktığı zaman ne dedi insanlar ‘Maymundan bulaştı, yarasadan geldi.’ dediler. Hayvansal bir hastalık olarak düşündüler ve doğru da düşündüler. Bırakın biz büyükbaş hayvanlarda Covid-19 ile ilgili aşılı ilaçlarımız var. Tedavilerini yapıyorduk tabi ama bu Covid-19 mikrobu ile aynı değil.

Ama Covid-19 var bizde sığırlarda falan. İşin garibini söyleyeyim size süreç içerisinde aşıyı üreten kişi Profesör Doktor Aykut Özdarendeli nerede Kayseri’de Tıp Fakültesinde hoca. Ama mesleği ne, veteriner hekimi. Aşının üretildiği yer neresi, Adıyaman da bir yer, DOLVET veteriner firması. Bizim aşılarımızı üreten firma. Yani TURKOVAC’ın mucidi veteriner hekim, aşının üretiminde ki seri imalatı yapan yer de bir aşı firması. Onun sahibi de veteriner hekim. Ne kadar kabul edilir ne kadar kabul edilmez onu bilmiyorum. Ama tek dünya, tek sağlık. İnsanlar, hayvanlar ve çevre için. Dolayısı ile 3 tane hekim var. Bunu herkesin kabul etmesi gerekir. Siz ne kadar sağlıklı besin tüketiyorsanız her türlü çalışmanın içinde çiftlikten sizin çatala batırdığınız ürüne kadar veteriner hekimler var. Biz meslek grubu olarak sadece hayvan tedavi ediyoruz diye düşünülüyor.

Ancak gıda sektöründe de biz varız, üretimde de biz varız, her türlü alanlarda biz varız. Biz sağlıkta şiddet yasasında yokuz. İnsanlar bazen hayvanlarını getiriyorlar ama getirdikleri durumları nasıl oluyor o önemli. İnsanlar hayvanları hastalandıklarında bekliyorlar, o hastalığı artıyor hayvanın dönüşüyor sonra getirdikleri zaman zaten dayanacak ya da geri döndürebileceğimiz bir nokta da olmuyor bazen.

Ama biz o noktada olmasa bile elimizden gelen her şeyi yaparak son noktaya kadar çabalıyoruz. Biz yaz kış demeden her yere gidiyoruz ve hiçbir şekilde hastalandım veya bir şey oldu falan demeden işimizin başında oluyoruz her zaman.” şeklinde konuştu.

»Sema Nur Koçaker