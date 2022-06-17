Tedbirleri gözden geçirin!

Bakanlık tarafından düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinlikler için 81 il valiliğine gönderilen genelde tedbirlerin artırılması istenilerek etkinliklere sivil polis gönderilmesi istendi. Yozgat Valiliği tarafından genelge ile ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi.

Tedbirlerin artırılması istenen genelgede, etkinliklere sivil polis gönderilmesi istendi.... Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi. Genelgede, kültürümüzün bir parçası olan bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet verdiği ifade edildi.

TEDBİRLERİN FAYDASI OLDU

Genelgede önceki yıllarda alınan tedbirlerin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; 2019 ve 2021 yılı verileri incelendiğinde; 2019 yılında bin 888 olay meydana gelirken, 2021 yılında olay sayısı yüzde 78 azalışla 401’e düştü. 185 olan yaralı sayısının yüzde 32 azalışla 125, 16 olan ölü sayısının yüzde 50 azalarak 8’e düştü.

VATANDAŞLAR

AFİŞLERLE

BİLGİLENDİRİLECEK

Düğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet kutlamaları gibi etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz önünde bulundurularak ‘Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma’ sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek. Bu afişler, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın-yayın organlarında yayımlanacak, il ve ilçelerde bulunan billboardlara asılacak, kamu kurum ve kuruluşlarının resmî internet sitelerinde kullanılacak

TAAHHÜTNAME

ALINACAK

Valiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek. Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla etkinlik/organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek.

DÜĞÜNLERE SİVİL

POLİS GİDECEK

Valiler ve kaymakamlar koordinesinde kutlamalarda silah kullanılmamasına yönelik yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel medya vb. kurumların dahil edileceği toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenlenecek. Vali ya da kaymakam başkanlığında düzenlenen muhtar ve halk toplantılarında konu gündeme alınarak toplumsal farkındalık artırılacak. Kolluk birimlerince söz konusu etkinlik/organizasyonlarda sivil personel görevlendirilecek. Etkinliklerde kamu personelinin havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda, ilgili personel hakkında gerekli adli/idari işlemlere başlanılacak.” Haber Merkezi