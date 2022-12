Tedbirler konuşuldu

Olumsuz hava şartlarıyla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili konular görüşülmek üzere, Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilgili kurum müdürleri ve yetkililerin katılımıyla kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda; olağan yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler, vatandaşların kış mevsimi süresince huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar, hastanelere hasta sevki, okullara öğretmen, öğrencilerin ulaşımında aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için azami hassasiyetle çalışılması gerektiği, kurtarma araçlarının her an göreve hazır gerektiği yerde ekiplerimizin koordinesinde hareket edeceklerinin görüşüldü.

Kaymakam Topuz, ilçenin bütün ilgili kurumları ve saha personellerinin koordineli bir şekilde hiçbir aksaklığa ve mağduriyetlere izin vermeden çalışılması gerektiği konularında talimatlarda bulundu.

Toplantıda trafik kazalarının yaşanmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklarda değerlendirildi.

