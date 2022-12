TEDBİRLER ALINIYOR

Vali Ziya Polat, “Devletimizin imkânları her ilçemizde, her köyümüzde milletimizin emrinde. Geçtiğimiz yıl biz köy yolları dâhil olmak üzere aynı gün içerisinde hepsini açmaya çalıştık. En fazla bir buçuk günde bütün yollar açıldı. Araç gereç bakımından herhangi bir sıkıntımız yok, özel idaremiz, belediyemiz, karayollarımız, gerektiği zaman DSİ’miz, AFAD’ımız biliyorsunuz karla mücadele sadece yol açmakla olmuyor. Yolu açacağız, enerjiyi de vereceğiz. Geçtiğimiz yıl AFAD’a ait aracımız ÇEDAŞ’ın da eline verdik. Özellikle taşrada ki köy yollarında ki direklerimize ulaşma konusunda sıkıntı çeken ÇEDAŞ’a destek verdik yine vereceğiz. Biz devleti ayırmıyoruz, devletin kurumlarını ayrı görmüyoruz. Hepimiz aynı yolda yürüyen insanlarız. Hedef millete hizmet etmek. DSİ de olsa bizim, karayolları da bizim, orman da burada bütün kurum ve kuruluşlarıyla patrona milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl planlı programlı çalıştık bu sene de planlamalar programlamalar yapıldı. İlçelerimizde kaymakam arkadaşlarımızın liderliğinde herhangi bir sıkıntı çekilmedi. Araç konusunda bir sıkıntı çekmedik. Ama ne olur ne olmaz diye bazı ilçelerimizde acil durumlarda araç kiralamalarını serbest bıraktık. Afet, kriz anında çözülmesi gereken bir olgudur. Vatandaşımızın krizin ne kadar çabuk çözüldüğüne bakar. Kışın da yolların ne kadar süre de açıldığına bakar. Geçen sene %98 oranında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene de aynı şekilde plan ve programlar yapıldı aynı ekiplerimizle milletimize hizmet etmek için araçlarımızın bakımları yapıldı. İl özel idaremize şuan 2 greyder daha aldık, araç olarak da 3 tane kar küreme de ilave ettik. Yeter ki yağsın biz yolunuzu da açarız, hastamızı da ulaştırırız. Hiçbir öğrencimizi sıkıntıya atmayacağız. İlla okula taşınsın diye bir şey yok. Kar yağıyorsa sıkıntı varsa direk tatil yapıyoruz, tatil yapmaya da devam edeceğiz. Tabi ki çiftlikler de bizim onların da hizmetine koşmak belediyemizin de, özel idaremizin de görevidir. Tedbirleri tekrardan gözden geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. 1 Aralık itibari ile kış lastiği zorunluluğu uygulaması geldi. Özellikle servis denetimlerimiz, okul servislerinde herhangi bir sıkıntımız yok ama denetimlerimiz devam edecek. Ana yolda ki uygulamalarımız devam edecek. Muslubelen noktası sabit bir nokta ancak bundan sonra Yozgat’ımızın giriş çıkışı 16 nokta da uygulamalarla artık vatandaşlarımızın yol güzergâhlarında şehrin giriş çıkışlarında kontrol edeceğimizi, kış lastiği kontrollerinin, araç bakım kontrollerinin yapılacağını da duyuruyorum. Bu sene inşallah bereketli bir kış olur. Rabbim bol yağışlı ve bereketli bir kış olmasını diliyorum.” dedi.

Belediye Başkan yardımcısı Serdar Açıkgöz, “İlimiz mülki hudutları dâhilinde, kış mevsiminde aşırı kar yağışı neticesinde yaşanılabilecek tüm olumsuzluklara ve acil durumlara yönelik yerel düzeyde müdahale ve hazırlık çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek, kesintiye uğrayan toplumsal hayatı en kısa sürede normale döndürmek, kamu hizmetlerinin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca beraber olumsuz hava şartlarına karşı mücadele etmektir. Bu acil durum eylem planı, kış mevsiminde toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yoğun kış şartları karşısında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca yürütülecek faaliyetler ve kurumlar arası karşılıklı iş birliği ve koordinasyon kapsamında, Yozgat Belediye Başkanlığının karla mücadele acil eylem durum planı ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili esasları kapsar. İlimizde yaklaşık 550 kilometresi şehir içi yol uzunluğu vardır bunun 220 kilometresi karla mücadele ve tuzlama ekibi olarak açılmak zorundadır, Ulaştırma İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Şefliğinde, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte karla mücadele ve buzlanma ile mücadele için şehrimizde bulunan tüm mahalleleri kapsayacak şekilde bir acil durum eylemi hazırlandı. Acil durum eylem içerisinde; Belediyemize bağlı tüm mahallelerin yedi ana bölgeye ayrıldığı ve her bölgeye ihtiyacı kadar iş makinesi, kamyon, personel ve araç gereç istihdamı yapılmış olup, her bölge için sorumlu bir kişi görevlendirilmiştir. Bu sayede olası şiddetli bir kar yağışı, buzlanma vb. durumları için tek bir talimat ile sorumlu kişilerin bölgelerine tanımlanmış olan iş makinesi ve araç gereçleri ile sorumluluk bölgelerinde göreve geçmesi ve bölgelerindeki olumsuzlukları, acil eylem durum merkezine bildirmeleri ile daha hızlı ve daha etkili bir şekilde tüm şehir merkezinde bulunan mahallelere çok kısa sürede müdahale imkânı olacaktır. Öncelikle şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, sağlık kuruluşları, hastaneler, valilik, kayseri caddesi, TOKİ yolları, üniversite ve yüksekokullar, ilk ve ortaöğretim kurumları, polis meslek yüksekokulu, yeni cezaevi yolu ile diğer önem arz eden kurum ve kuruluş yolları, zorunlu öncelik sırasına uygun olarak zaman mevhumu gözetmeksizin açık bulundurulacaktır. Karla mücadele çalışmaları yolların bakım ve onarımı ile bir arada sürdürülecektir” diye konuştu.

»Muhammed Üstüntaş