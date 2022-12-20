Tedbirler alındı

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sis, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümü başta olmak üzere farklı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Akpınar ve Mucur ilçelerinde görevlendirilen polis ve jandarma trafik ekipleri, sisin yoğun olduğu bölgelerle ilgili sürücüleri bilgilendiriyor.

Kenti Yozgat, Nevşehir ve Aksaray'a bağlayan kara yolları üzerinde de tedbir alan ekipler, sürücülere dikkatli olmaları, trafikte yavaş ve takip mesafesini koruyarak seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Görüş mesafesinin bazı bölgelerde yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte, sis nedeniyle meydana gelen hasarlı ve yaralamalı trafik kazalarına trafik ekipleri müdahale ediyor.

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