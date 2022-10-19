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Tecrübelerini paylaştı

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi, kariyer gelişimlerine destek vermek ve farklı kariyer imkânlarına erişimlerini  kolaylaştırma adına iş dünyasından başarılı ve alanında etkin  kariyer öncülerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Tecrübelerini paylaştı

Gençlerin donanımlarını artırmak, kişisel gelişimlerine, kariyer hedeflerine ve istihdam olanaklarına katkı sunmak amacıyla Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman ‘Girişimcilik ve İnovasyon’ konusunda öğrencileri bilgilendirdi.
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kahrıman, kariyer söyleşisinde hayatındaki dönüm noktaları, girişim odaklı hedeflediği hamleler, başarılara giden yolculuğu hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Söyleşide Kahrıman, örnek bir girişimci nasıl olmalı? İş hayatında başarının sırrı ne? Başlıca  motivasyon kaynakları neler olmalı?  Başarının sürdürebilirliği için temel kriterler neler? gibi soruların cevaplarını hayat hikayelerinden anekdotlarla dinleyicilere aktardı.
Yenilik ve inovasyonla ürünlerin değiştiği bu değişimler bütününün   toplum ve sosyal yaşam formlarını da  değiştirdiğine dikkat çeken Kahrıman, tüketim toplumu olarak her daim yeni bir şeyler söylemek gerekliliğine vurgu yaparak iş dünyasının en önemli yasasının yenilik ve yenilikçilik olduğunu söyledi. 
Toplumda karşılığı olmayan tüm yeniliklerin kalıcı olmayacağını dile getiren  Kahrıman, değişim ve dönüşümle mevcut  bir sorunu çözemeyen fikirlerin kalıcı olamayacağının altını çizdi.
Söyleşinin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, katkılarından dolayı Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman’a günün anısına hediye takdiminde bulundu. 
»Haber Merkezi

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