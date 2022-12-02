Tecrübeler paylaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Gülden’in açış konuşmasıyla başladı.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda; Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı'nın moderatörlüğünde Kocaeli Darıca Erenler Cami Uzman İmam Hatibi İlyas Şahan, İstanbul Bağcılar Çiftlik Merkez Demircan Cami İmam Hatibi Vahdettin Güzel ve Tokat Reşadiye Çakmak Köyü İmam Hatibi Duran Aslan sunumlarını yaparak tecrübe paylaşımında bulundular.

Programın sonunda Müftü Gülden konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. »Haber Merkezi

