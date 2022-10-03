Tebrik ziyareti



Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuşan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, Rektör Prof. Dr. Karamustafa’nın yeniden göreve atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugüne kadar Kayseri Üniversitesi için yapmış olduğu çalışmaları yakından takip eden biri olarak yeniden atanmış olmanız bizleri gerçekten memnun etti. Bundan sonrası için de Kayseri Üniversitesi ve Kayseri için güzel hizmetler yapacağınızdan şüphemiz yok. Kayseri’de çok sayıda Yozgatlı yaşadığını biliyoruz. İki ilin birbirine yakın olması dolasıyla şehrimize gelen öğrencilerin bir bölümü Kayseri Üniversitesinde eğitim ve öğretimlerine başladılar. Bakılınca akademik kadro ve öğrenciler arasında Yozgatlıları görmek memnuniyet verici. Bundan sonraki süreçte üzerimize düşen bir görev olursa yerine getirmek isteriz. Bizler her zaman sizlerin desteğini yanımızda hissettik. İnşallah bundan sonra bizlerde Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar olarak elimizden gelen desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın” dedi.

Daha sonra söz alan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’da, Yozgat’ta hizmet veren Bozok Üniversitesi ile nitelikli bir diyalogları olduğunu belirterek, “Geçen sene Mayıs ayında Bozok Üniversitemizde 13 üniversitenin katılımı ile gerçekleşen Anadolu Üniversiteler Birliği Platformunun proje pazarı vardı. Yozgat’ta ki akademisyen ve öğrencilerimizin projelerine dönük projelerimizi sunduk. Yozgat Bozok Üniversitemiz bu manada hem bizim stratejik ortağımız ve ikimizde aynı üniversitesinin bünyesinden çıktık. Bozok üniversitesi de Erciyes Üniversitesinin bünyesinden türemiştir. Bizde yaklaşık 5 yıldır bağımsız bir üniversite olarak yolumuzda yürüyoruz. Bizler Kayseri Üniversitesi olarak sadece merkezde değil, ilçelerimizde de o bölgenin yerel dinamikleri ile entegre olan o bölgenin kalkınmasına katkı koyan, o belgedeki sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş günü yetiştirmeye odaklanan, ürettiğim bilimsel akademik bilgilerle zalışmalarla değer oluşturmaya çalışan bir üniversiteyiz. Üniversitemizin yaklaşık 13 bine merdiven dayamış öğrencisi bulunmakta. 70’in üzerinde programı bulunmakta. Bu gün 550’ye merdiven dayamış personelimiz bulunmakta bunun 260’ın üzerinde akademik personelden oluşuyor. Kayseri Üniversitesi kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarla ve bu günden geleceğe yönelik yapacağımız çalışmalarla önce Kayseri’ye bölgemize, Türkiye’ye ve nihayetinde de tüm insanlığa değer oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda göreve yeniden atanmış olmamız münasebeti ile kadirşinas bir tutum ile bizleri ziyaret etmenizden büyük memnuniyet duydum. Sizlerin şahsında öncelikle Kayseri’de yaşayan tüm Yozgat’lı hemşehrilerimizi, ülkemizdeki tüm Yozgatlıları saygıyla muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

