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TDV’den ziyaret

Sarıkaya ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edildi. 

15 Ocak 2023 Pazar 02:50
TDV’den ziyaret

Sarıkaya müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; “Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Şubesi olarak fakir ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi ziyaret ederek bir nebze yardım etmeye çalıştık. 
Yüce Rabbimiz kabul eylesin. “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” ( Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 38, 60;Tirmizî, Hudûd 3, Birr 19; İbni Mâce, Mukaddime 17.)” denildi. »Haber Merkezi
 

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TDVden Ziyaret
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