Taziye Çadırı hizmette

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “‘Küllü nefsin zaikatül mevt’ (Her can ölümü tadacaktır.) hakikatini her an yaşıyor ve şahit oluyoruz.

Vatandaşlarımızın acılı günlerinde onların acılarını, kederlerini paylaşmak bizim boynumuzun borcudur.

Daha önce hayata geçirilmesiyle takdir toplayan Taziye Evi Projemizle cenaze hizmetlerini; Gasilhane, Morg ve defin işlemleri gibi her türlü hizmetleri vermeye başlamıştık.

Şimdi de; 2 adet taziye çadırı ve içerisinde masa, sandalye ve çay kazanı konularak 1 adet personelimizi de görevlendirerek cenaze sahibi hemşehrilerimize evlerinin önünde yeni bir hizmeti hayata geçirmeye başladık. Cenab-ı Hâkk tüm geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin.” dedi. »Haber Merkezi