Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.962,48
ALTIN
1.051,24
DOLAR
18,66
STERLİN
22,36
EURO
19,34

Tatil umutlarını çaldılar

İnternet üzerinde sanal otel satışı yapan çete, jandarma ekiplerince yakalandı. Çetenin yurtiçi ve yurtdışına tatil paketi satarak, 12 milyon lira haksız gelir elde ettikleri ortaya çıktı. 25 şüpheli sabahın ilk ışıklarıyla Bodrum Adliyesine getirildi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Tatil umutlarını çaldılar

Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla merkezli 15 ilde sahte rezervasyon operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Muğla ve diğer illerdeki turistik otellerin web sitelerini kopyalayarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı Bodrum başta olmak üzere Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray illerinde gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde 25 şüpheliyi Bodrum Adliyesine getirdi.
PARAVAN ŞİRKET EVRAKLARI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda, 27 adet cep telefonu, 9 adet tablet, 42 adet simkart, 6 adet harddisk, 6 adet dizüstü bilgisayar, pos cihazı, 10 adet senet, 5 adet şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
180 KİŞİYİ 12 MİLYON 346 BİN TL DOLANDIRDILAR
Jandarma KOM ve Siber Suçlar Dire Başkanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Haziran 2022’den itibaren teknik ve fiziki takibinde olan suç örgütünün 19 sahte şirket kurduğu ortaya çıktı. Bu sahte şirketler üzerine banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 mağduru yaklaşık 12 milyon 346 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.
6 ŞÜPHELİ EKİM'DE TUTUKLANDI
Operasyonlar çerçevesinde 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 6’sı Ekim ayı sonunda yapılan operasyon ile yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 26 Kasım’da gözaltına alınan 25 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği, şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Tatil Umutlarını çaldılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÜREKLER YANDI
YÜREKLER YANDI
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Sorunlar masaya yatırıldı
Sorunlar masaya yatırıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Değerlendirme toplantısı yapıldı
Hizmetler konuşuldu
Hizmetler konuşuldu
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim