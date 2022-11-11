Tatbikat yapıldı

Yozgat Kız Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikata katılan Vali Ziya Polat, gazetecilere, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Deprem afetini yaşıyoruz, yaşayacağız. Bunun için İçişleri Bakanlığımız, 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan etti. Geçtiğimiz yıl eğitim yılıydı. Yozgat'ta ve ülkemizin her yerinde de eğitimler verildi. Bu sene de bu eğitimleri sahaya yansımasını tatbikatlarla göreceğiz. Bugün 18 binamızda 372 personelimiz ve 7 bin 820 öğrenci kardeşimizin katılımı ile bir tatbikat yaptık." dedi.

Vali Polat, tatbikat sonrası yurt yemekhanesinde öğrencilerle sohbet etti.

Tatbikata Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da katıldı. »AA