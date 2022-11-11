Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24

Tatbikat yapıldı

Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 18 öğrenci yurdunda düzenlenen deprem tatbikatında siren sesiyle "çök-kapan- tutun" yöntemi uygulandı, binalar tahliye edildi.

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
Tatbikat yapıldı

Yozgat Kız Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikata katılan Vali Ziya Polat, gazetecilere, Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Deprem afetini yaşıyoruz, yaşayacağız. Bunun için İçişleri Bakanlığımız, 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan etti. Geçtiğimiz yıl eğitim yılıydı. Yozgat'ta ve ülkemizin her yerinde de eğitimler verildi. Bu sene de bu eğitimleri sahaya yansımasını tatbikatlarla göreceğiz. Bugün 18 binamızda 372 personelimiz ve 7 bin 820 öğrenci kardeşimizin katılımı ile bir tatbikat yaptık." dedi.
Vali Polat, tatbikat sonrası yurt yemekhanesinde öğrencilerle sohbet etti.
Tatbikata Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da katıldı. »AA

Son Güncelleme: 11.11.2022 13:35
Anahtar Kelimeler:
Kasım11HaberGazeteIleriYozgatCuma2022IlerigazetesiRasim ParlakHalil İbrahim İbişAFADHalil BaşerAhmet KaradağAfetZiya PolatTahliyeÇök Kapan TutunTutunKapançokDeprem TatbikatıTatbikatDepremYurtGençlik Ve Spor BakanlığıTatbikat Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Her şey Yozgat için”
“Her şey Yozgat için”
200 fidan toprakla buluştu
200 fidan toprakla buluştu
Kazanın altından dram çıktı
Kazanın altından dram çıktı
üniversitede anıldı
üniversitede anıldı
SORGED'den kampanya
SORGED'den kampanya
Söyleşi programı düzenlendi
Söyleşi programı düzenlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim