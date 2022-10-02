Tatbikat yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından “Trafik Kazası” konulu saha tatbikatı ve masa başı tatbikatı hastane personellerinin katılımı ile gerçekleşti.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından Türkiye’de ve Yozgat’ta meydana gelebilecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlık yapmak ve personeli bilgilendirmek amacı ile Sarıkaya İlçe Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında; tüm hastane personellerinin katılımı ile “Trafik Kazası” konulu saha tatbikatı ve masa başı tatbikatı yapıldı. »Haber Merkezi