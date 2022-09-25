Tatbikat yapıldı

Türkiye’de ve Yozgat’ta meydana gelecek afetlere karşı önceden önlem almak için hazırlık yapmak ve personeli bilgilendirmek amacı ile Saraykent İlçe Devlet Hastanesinde tüm hastane personellerinin katılımı ile Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında Otobüs Kazası konu saha ve masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. »Haber Merkezi

