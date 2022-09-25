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Tatbikat yapıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi tarafından otobüs kazası konulu saha ve masa başı tatbikatı yapıldı. 

25 Eylül 2022 Pazar 02:11
Tatbikat yapıldı

Türkiye’de ve Yozgat’ta meydana gelecek afetlere karşı önceden önlem almak için hazırlık yapmak ve personeli bilgilendirmek amacı ile Saraykent İlçe Devlet Hastanesinde tüm hastane personellerinin katılımı ile Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında Otobüs Kazası konu saha ve masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. »Haber Merkezi 
 

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Tatbikat Yapıldı
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