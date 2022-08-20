Taşlar değerlendiriliyor

Çarşı merkezde sökülen kilit parke taşlarının yerini sıcak asfalt alıyor. Çarşı merkezde sökülen taşların değerlendirildiğini belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Merkez caddemizde kilit parkeler sökülerek yerine sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Bunun ile birlikte çıkan kilit parke taşlarımızı değerlendirerek mahalle aralarımızda bulunan sokaklarımızda değerlendiriyoruz. Bunun ile birlikte merkez çarşımızın yanı sıra Hacı Bayram Karabulut Mahallesi ile Buğra ve Burak sokaklarda yol çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat yollarda seyahat etmeleri için elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi