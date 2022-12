Tasdik edilmeli!

Yurtlu konu ile alakalı yapmış olduğu açıklamasında; “İşletme (basit) usulde defter tutan dernekler; karar, üye kayıt, evrak kayıt ve işletme defteri tutmakla yükümlüdür. Her yıl belirlenen parasal hadde bağlı olarak bilanço usulüne göre defter tutan dernekler ise, karar, üye kayıt, evrak kayıt, yevmiye ve büyük (kebir) defter tutmakla yükümlüdür. Genel merkezi bilanço usulüne göre defter tutan dernek şubeleri de aynı şekilde bilanço usulüne göre defter tutar. Her iki usulde de defter tutan derneklerin, söz konusu defterleri İl Müdürlüğü veya noter tarafından tasdik ettirilmesi zorunludur. Defterler sayfaları bitene kadar kullanılır, ancak yevmiye defteri her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük defterin tasdik ettirilmesi zorunlu değildir” dedi.

İl Müdürü Yurtlu, defter ve kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan, dernek yöneticiler ile defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayan dernek yöneticilerine gerekli adli ve idari işlem uygulanacağından, dernek yöneticilerine önemli hatırlatmalarda bulundu.

»Haber Merkezi