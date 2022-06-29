‘Tarla Günü’ ertelendi

29 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılacağı duyurulan Buğday-Nohut Tarla Günü etkinliğinin olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “29 Haziran 2022 Çarşamba günü yapacağımızı duyurduğumuz Buğday-Nohut Tarla Günü olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmiştir. Buğday ve Nohut Çeşitleri Tarla Günümüz, Sorgun İlçemize Bağlı Alcı köyünde, köy içinde 5 Temmuz 2022 Salı günü Saat: 11.00’de yapılacaktır. Bakanlığımız Araştırma Enstitüleri ve TÜSÜAB’a üye Tohumluk Üreticileri tarafından Yerli ve Milli imkânlarla geliştirilen Buğday ve Nohut çeşitlerinin tanıtılacağı Tarla Günümüze tüm çiftçilerimizi, paydaşlarımızı ve ilgili herkesi davet ediyoruz” denildi.

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