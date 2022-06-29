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‘Tarla Günü’ ertelendi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Tarla Günü etkinliği ertelendi. 

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
‘Tarla Günü’ ertelendi

29 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılacağı duyurulan Buğday-Nohut Tarla Günü etkinliğinin olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “29 Haziran 2022 Çarşamba günü yapacağımızı duyurduğumuz Buğday-Nohut Tarla Günü olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmiştir. Buğday ve Nohut Çeşitleri Tarla Günümüz, Sorgun İlçemize Bağlı Alcı köyünde, köy içinde 5 Temmuz 2022 Salı günü Saat: 11.00’de yapılacaktır. Bakanlığımız Araştırma Enstitüleri ve TÜSÜAB’a üye Tohumluk Üreticileri tarafından Yerli ve Milli imkânlarla geliştirilen Buğday ve Nohut çeşitlerinin tanıtılacağı Tarla Günümüze tüm çiftçilerimizi, paydaşlarımızı ve ilgili herkesi davet ediyoruz” denildi. 
»Haber Merkezi
 

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Tarla Günü Ertelendi
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