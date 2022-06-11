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Tarımsal potansiyel yüksek

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, ciddi bir tarım potansiyelinin olduğunu söyledi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:36
Tarımsal potansiyel yüksek

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Yozgat’ta ciddi bir tarımsal potansiyelin olduğuna dikkat çekti. Tarım dedikleri zamanda bitkisel ve hayvansal üretimin geldiğine vurgu yapan Gürbüz, ‘’Bu bağlamda da faaliyet gösteren bizim Ziraat Fakültesinde bölümlerimiz var. Bahçe bitkileri, bitki koruma, zootekniği, tarım ekonomisi, peyzaj ve tarım makinaları da dâhil olmak üzere bölümlerimiz var. Bu bölümlerimizin her biri söz konusu olan bu bitkisel ve hayvansal üretimin kaliteli ve ekonomik bir şekilde üretilmesine katkıda bulunabilecek ziraat mühendisleri yetiştirilmekte’’ dedi. 
İnsanlığın çeşitli problemlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Gürbüz, önce Covit19 ile alakalı problemler, sonra savaşla alakalı problemlerin, gıda temininin ne kadar önemli olduğunu, hayvansal ve bitkisel gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Gürbüz, ‘’Bitkisel ve hayvansal gıdanın temininde birinci vazife Ziraatçilere, üreticilere, ziraat ile uğraşanlara, hayvancılıkla uğraşanalar düşmektedir. Bilimsel açıdan bu kazanımları yapan veyahut bu çalışmaları yapan ziraat fakültelerinden mezun olan ziraat mühendisleridir. Ziraat mühendisleri hem hayvancılık alanında hem de bitkisel üretim alanında almış oldukları bilimsel eğitimleri sahaya yansıtarak daha ekonomik, daha güvenilir ve daha hijyenik ürünlerin elde edilmesinde etkili olmaktadır. Son yıllarda hem gıda tedarikinde hem de gıda üretiminde olan yetersizlikler bunu göstermiş bulunmaktadır. Bizde Ziraat Fakültesi olarak bunun farkındayız’’ diye konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Potansiyel Yüksek
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