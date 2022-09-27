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Tarımda dijital dönüşüm

Tarımsal desteklemeler anlamında çiftçiler için önemli bir sistem olan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS), dijital dönüşüm başladı.

27 Eylül 2022 Salı 02:11
Tarımda dijital dönüşüm

Artık üreticiler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile çiftçilerin kayıt işlemleri sadeleşiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı değişiklikle bazı aksaklıkları gidererek, dijitalleşme sayesinde bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor. Yapılan değişiklikler ile birlikte çiftçilerin de daha hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlaması beklenen dijital dönüşüm ile üreticiler 1 Ekim itibariyle e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya başlayabilecekler.
Konu ile ilgili Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Değerli üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmeliğe göre, başvurular İlçe Tarım Müdürlüğü ve e-Devlet üzerinden de yapılabilecek, B formalarındaki muhtar aza imzaları kaldırılmıştır, sadece çiftçilerimizin imzası yeterli olacaktır. Ziraat odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi şartı ilk müracaat hariç kaldırılmıştır. Çiftçilerimiz ürün değişikliklerini Şubat ayı içerisinde yapabilecektir. ÇKS başvuruları Eylül ve Aralık ayları arasında 4 aylık süreyi içermekte olup, 2023 üretim yılı başvuruları üretim planlaması için 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir" ifadeleri yer aldı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Tarımda Dijital Dönüşüm
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