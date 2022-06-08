Tarım kampı başladı

Tarım Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı Koordinasyonluğunda İlkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknikleri hakkında bilgi vermek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7-9 Haziran tarihleri arasında ‘Lider Çocuk Tarım Kampı' yapılıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kampın bu yılki teması 'Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği' olarak belirlendi. Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 4-C Sınıfı öğrencilerinin okuldan alınması ve hediyelerinin verilmesiyle başlayan 3 günlük kamp etkinliğinin ilk gününde çocuklara, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gezdirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan işler, çalışmalar ve devam eden projelere dair çocuklara bilgiler verilecek, çocukların soruları cevaplandırıldı. Aynı gün içerisinde Yozgat Çamlığı ve Tabiat Eğitim Merkezi ziyaret edildi. İlgili kurumlarda teknik personeller tarafından kurum çalışmaları hakkında bilgilendirmeler ve bu yılın temasına uygun olarak eğitimler verildi. Kampın ikinci gününde ise Organize Sanayinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Tesis gezisi yapılacak. Teknik personel ve mühendisler tarafından işletmede temaya uygun olarak farkındalık eğitimlerinin verilmesinin ardından tesislerin çalışmaları ve gündelik hayatımıza katkıları hakkında kurum çalışanları tarafından bilgiler verilecek. Kampın son gününde Esenli Barajı bölgesinde su ürünleri tesisi gezilecek.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya tarafından, katılım belgeleri verilecek. Balıkçılık ve Su Ürünleri Temalı 2022 Lider Çocuk Tarım Kampı etkinlikleri çocukların okullarına bırakılması ve kamp değerlendirilmesinin yapılmasıyla tamamlanacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, bakanlıkları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen tarım kamplarında amacın günümüzün en önemli problemi olan güvenilir gıdaya erişim, dolayısıyla tarım bilincini çocuklara daha küçük yaşlarda oluşturmak olduğunu söyledi. Öncelikle tarımla ilgili olarak İl Tarım Orman Müdürlüğü faaliyetleri anlatılırken, bir ziraat mühendisi, veteriner hekim ve bir gıda mühendisinin neler yaptığını hem teorik olarak hem de pratik olarak anlatılacağını vurgulayan Özkaya, ‘’Bu mesleklerin ne kadar önemli görevler icra ettiği öğrencilerimize gösterilmiştir. Bu kampın bir diğer amacını da tarımı daha eğlenceli olarak anlatan bir sosyal faaliyet olarak düşünmekteyiz. Bu kampta sadece tarım konuşulmuyor, çocuklarımızla piknik ve geziler düzenliyoruz. Bu yılki temamızı oluşturan ‘Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği’ temasına uygun bir kamp etkinliği planladık. Bu kamp sayesinde çocukların yıllarca hafızalarından silinmeyeceği hoş bir anı bırakılacaktır’’ dedi. »Haber Merkezi