Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52

Tarihleri belli oldu

İYİ Parti Yozgat 2023 genel seçimleri öncesinde 3’ncü olağan ilçe kongrelerinin yapılacağı tarihler belli oldu. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Tarihleri belli oldu

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, Yozgat’ta bugün itibari ile İYİ Parti İlçe Kongre süreçlerinin başladığını söyledi. 
Katipoğlu, “5 Kasım tarihinden itibaren ilçelerimizde 3’ncü olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Seçimler de demokrasinin temelidir, bu bağlamda biz de öncelikle parti içinde daha güçlü kadrolarla milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmak için bu alınan kararının partimize, Yozgat’ımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Katipoğlu, “5 -26 Kasım tarihleri arasında merkez ilçemizle birlikte 14 ilçemizden 10 ilçemizde kongrelerimizi yapacağız. Bu kapsamda 5 Kasım Çekerek, 6 Kasım tarihinde Kadışehri, 9 Kasım tarihinde Boğazlıyan ve Çandır, 11 Kasım tarihinde Yenifakılı ve Akdağmadeni, 12 Kasım Sarıkaya, 13 Kasım tarihinde Yerköy ve Saraykent ve 26 Kasım tarihinde Yozgat merkez İlçe kongresi yapılacak. Kalan ilçelerimizin seçim takvimini ise ileriki günlerde netleşecek.” ifadelerini kullandı.
Seçimlerin demokrasi havasında geçeceğini belirten Katipoğlu, “Bugüne kadar İYİ Parti ailesine gönül vermiş hemşehrilerimizin her zaman dediğimiz gibi, bir İYİ Parti üyesi her koltuğu hak etmektedir. Demokrasi ve kardeşlik içerisinde gerçekleştireceğimiz kongre sürecimize partililerimizi ve halkımızı davet ediyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tarihleri Belli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR”
“HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR”
Vatandaşları dinledi
Vatandaşları dinledi
"Kızılay Haftası" kutlaması
"Kızılay Haftası" kutlaması
Vakıf toplantısı yapıldı
Vakıf toplantısı yapıldı
Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor
Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor
3 kişi’den 2’si tutuklandı
3 kişi’den 2’si tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim