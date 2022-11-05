Tarihleri belli oldu

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, Yozgat’ta bugün itibari ile İYİ Parti İlçe Kongre süreçlerinin başladığını söyledi.

Katipoğlu, “5 Kasım tarihinden itibaren ilçelerimizde 3’ncü olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Seçimler de demokrasinin temelidir, bu bağlamda biz de öncelikle parti içinde daha güçlü kadrolarla milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmak için bu alınan kararının partimize, Yozgat’ımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Katipoğlu, “5 -26 Kasım tarihleri arasında merkez ilçemizle birlikte 14 ilçemizden 10 ilçemizde kongrelerimizi yapacağız. Bu kapsamda 5 Kasım Çekerek, 6 Kasım tarihinde Kadışehri, 9 Kasım tarihinde Boğazlıyan ve Çandır, 11 Kasım tarihinde Yenifakılı ve Akdağmadeni, 12 Kasım Sarıkaya, 13 Kasım tarihinde Yerköy ve Saraykent ve 26 Kasım tarihinde Yozgat merkez İlçe kongresi yapılacak. Kalan ilçelerimizin seçim takvimini ise ileriki günlerde netleşecek.” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin demokrasi havasında geçeceğini belirten Katipoğlu, “Bugüne kadar İYİ Parti ailesine gönül vermiş hemşehrilerimizin her zaman dediğimiz gibi, bir İYİ Parti üyesi her koltuğu hak etmektedir. Demokrasi ve kardeşlik içerisinde gerçekleştireceğimiz kongre sürecimize partililerimizi ve halkımızı davet ediyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi