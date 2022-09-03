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Tarihi camide inceleme

Cuma namazını her hafta farklı bir köyde eda eden Vali Ziya Polat, bu haftaki Cuma namazını Paşaköy’de kıldı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Tarihi camide inceleme

Cuma namazı sonrası köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Polat, sorun ve istekleri dinledi.
İNCELEMEDE BULUNDULAR
Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Paşaköy'de restorasyonu başlayan tarihi Tokmak Hasan Paşa Cami'nde incelemede bulundu.  »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Camide Inceleme
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