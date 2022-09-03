Tarihi camide inceleme

Cuma namazı sonrası köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Polat, sorun ve istekleri dinledi.

İNCELEMEDE BULUNDULAR

Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Paşaköy'de restorasyonu başlayan tarihi Tokmak Hasan Paşa Cami'nde incelemede bulundu. »Haber Merkezi