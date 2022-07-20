Tarih yaklaşıyor

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T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak amacıyla yeni bir ‘Destek Programı’ hazırladı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
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Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programına ön başvuruların en geç 22 Temmuz tarihinde yapılabileceğini vurgulayan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, başvuru tarihinde sayılı günlerin kaldığını belirtti. 
Işık, KOSGEB İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında uygulanmaya başlanan, Yaşayan
Kültür Mirası İşletmeler Destek Programına başvuru yapmak isteyen zanaatkârlarımız başvurularını Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne online olarak yapacaklarını söyledi. 
Bu destek programıyla, usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkârların yetiştirilmesine geri ödemesiz destek sağlanacağını belirten Işık, “250 bin lira üst limitli bu destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında geri ödemesiz destek verilecektir. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programından, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecektir. Ayrıca işletme sahibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen tanıtma kartına sahip olması veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alması durumunda da destek programından faydalanabilecektir. Ön başvuruları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü en geç 22 Temmuz 2022 tarihine kadar alacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü alınan ön başvuruları değerlendirerek, başvurusu uygun bulunan işletmeleri KOSGEB İdaresi Başkanlığına iletilecektir. Bu zanaatkârlar, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği Programına kesin başvurularını 15.08.2022 – 02.09.2022 tarihleri arasında KOSGEB - KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapacaklardır. Başvuru sistemi, 02.09.2022 Cuma günü saat 23.59’da başvuruya kapatılacaktır. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği Programı hakkında ayrıntılı bilgiler, KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi
 

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