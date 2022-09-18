‘Tarih sayfalarına kazındı’

Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, yaptığı açıklamada; Merhum Başbakan Adnan Menderes’in 17 Eylül 1961’de idam edilmesinin üzerinden 61 yıl geçtiğini belirterek, 17 Eylül’ün Türkiye demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarih sayfalarına kazındığını ifade etti.

Başkan Taşdemir şunları kaydetti: Demokrasi ve Özgürlük Adası eski adıyla Yassıada, Marmara Denizi’nde İstanbul’a yakın küçük bir adadır. Bölgede birbirine yakın iki metruk adadan yassı şekilde olanıdır. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idama mahkûm edildiği Yassıada, AK Parti İktidarı döneminde ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Madalyası sahibi, 19. Dönem Başbakanı Ali Adnan Ertekin Menderes, 1950-1960 yılları arasında başbakanlık görevini ifa etmiştir. Menderes hükümeti ve Demokrat Parti iktidarı, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile son buldu. Başbakan Menderes, Yassıada’da gayri hukuki bir şekilde yargılanmaları sonrasında Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile birlikte idama mahkum edildi. 27 Mayıs darbesini yapan cuntacıların özel olarak kurdukları mahkeme olan Yüksek Adalet Divanı tarafından 9 ay 27 gün boyunca Menderes ve beraberindeki siyasetçileri yargılanırken, aynı dönemde halka propaganda yapmak için başbakan Menderes ve arkadaşları, düşükler adı verilen bir belgeselde adeta film oyuncusu gibi oynatıldı. İdamının öncesin işkence edildi. Menderes, ifade verirken, resim çizen bir hakim tarafından 13 ayrı davadan yargılandı ve Bebek davası dışındaki bütün davalardan suçlu bulundu. Menderes, hakkında karar, darbeciler tarafından kurulan ve kendilerini ömür boyu devlet görevlisi ilan edenlerden oluşan Milli Birlik Komitesince onaylanınca, 17 Eylül 1961’de İmralı Adası’nda idam edildi. 29 yıl sonra ise bir kararla 17 Eylül 1990 yılında naaşları Cumhurbaşkanı ve devlet erkânın katıldığı bir törenle İmralı’dan alınarak, İstanbul’da Adnan Menderes Bulvarı Topkapı çıkışında yapılan Anıt Mezara nakledildi. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşen 27 Mayıs 1960 darbesini esefle kınıyorum. Bu elim vaka, milletimize ve seçimle yönetime gelmiş, halk tarafından teveccüh görmüş olan milletin temsilcilerine yapılmış utanç verici bir darbedir. Aziz milletimize ve tarihimize düşmüş en kara lekelerden biridir. Demokrasi ve özgürlük adı altında ve bu süsle yapılan 27 Mayıs 1960 askeri darbesi, tam olarak demokrasi ve özgürlüğü katletmeye yönelmiştir. dün olduğu gibi bugün de ve daima demokrasiden özgürlükten ve milletin iradesinden yana olacağız. bu halkın iradesine boyunduruk vuramayacaksınız.”

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